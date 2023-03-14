В Министерстве спорта рассказали, возможна ли отмена Fan ID

В Министерстве спорта России.прокомментировали возможный отказал от Fan ID.
«Не рассматривается [отказ от использования Fan ID]. Закон вступил в силу 1 июня 2022 года и действует в настоящее время.
Планируется дальнейшее развитие системы: в ближайшее время появится возможность удаленной верификации карты с использованием единой биометрической системы или загранпаспорта нового поколения.
Клуб получает поддержку на домашних матчах со стороны зрителей, которых не отпугнули необдуманные и зачастую необъективные заявления по теме карты болельщиков», – заявили в министерстве.
- С декабря Fan ID применяется на всех стадионах, принимающих матчи РПЛ.
- С начала сезона система работала на 5 аренах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.
- Активные фанаты большинства клубов объявили о бойкоте игр.
Источник: «ФедералПресс»