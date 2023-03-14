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    Какой вы футболист?

    В Министерстве спорта рассказали, возможна ли отмена Fan ID

    В Министерстве спорта России.прокомментировали возможный отказал от Fan ID.

    «Не рассматривается [отказ от использования Fan ID]. Закон вступил в силу 1 июня 2022 года и действует в настоящее время.

    Планируется дальнейшее развитие системы: в ближайшее время появится возможность удаленной верификации карты с использованием единой биометрической системы или загранпаспорта нового поколения.

    Клуб получает поддержку на домашних матчах со стороны зрителей, которых не отпугнули необдуманные и зачастую необъективные заявления по теме карты болельщиков», – заявили в министерстве.

    • С декабря Fan ID применяется на всех стадионах, принимающих матчи РПЛ.
    • С начала сезона система работала на 5 аренах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.
    • Активные фанаты большинства клубов объявили о бойкоте игр.

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    Источник: «ФедералПресс»

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    14.03.2023 07:43
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +17594

      NewLife 14 марта, 13:48

      За нанесенный вред нашему футболу должны ответит те, кто внес этот закон, проголосовал за него и подписал.

      1
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      Рейтинг: +17594

      NewLife > NewLife 14 марта, 13:51

      Надо еще добавить тех, кто с экранов и в печати врет о преимуществах этого закона и его успехе.

      0
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      Рейтинг: +17594

      NewLife > NewLife 14 марта, 13:58

      Закон должен быть отменен, а указанные люди, как минимуи, должны извиниться перед болельщиками.

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      Рейтинг: +11331

      alp 14 марта, 09:37

      Когда ты умер, ты об этом не знаешь, только другим тяжело. То же самое, когда ты тупой…

      0
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      Рейтинг: +6312

      Давид59 14 марта, 08:13

      Ответ какого-то робота. Просто стальные ноты слышны. Тому, кто это сказал глубоко нас**ть на наш футбол.

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      Рейтинг: +6081

      Enter2006 > Давид59 14 марта, 09:07

      "Не рассматривается. Бюджет уже попилен по карманам на эту систему и возвращать бабло никто не планирует."

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