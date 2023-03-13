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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    «ПСЖ» сомневается, что нужно продлевать Месси. Причина – два вылета в 1/8 финала ЛЧ подряд

    Будущее нападающего Лионеля Месси в «ПСЖ» до сих пор не определено.

    По информации AS, французский клуб хотел продлить контракт с аргентинцем после ЧМ-2022, но сейчас у парижан появились сомнения.

    «ПСЖ» смущает тот факт, что клуб дважды подряд вылетел на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов. Боссы клуба также осознают, что фанаты недовольны Месси.

    • Лео ранее сообщал о желании вернуться в «Олд Бойз».
    • Летом игрок станет свободным агентом.
    • У Месси есть предложение от американского «Интера».

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    Источник: AS

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    13.03.2023 17:15
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +14327

      Skull_Boy 13 марта, 19:09

      ПСЖ, как эталонный продукт, умер, т.к. нет конкуренции в лиге, если половина состава у того же Марселя, арендованные игроки из других клубов и в основном клубы Франции доноры

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      Рейтинг: +19113

      Cleaner 13 марта, 17:29

      К Роналду его нужно отправить. Он там один не справляется!..)))

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      Рейтинг: +67532

      portero 13 марта, 17:25

      Месси без партнеров по Барсе, совсем сдал....

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      Рейтинг: +19113

      Cleaner > portero 13 марта, 17:29

      Месси сдал потому, что ВОЗРАСТ для сдавания пришел. Против природы НЕ ПОПРЕШЬ!

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      Рейтинг: +67532

      portero > Cleaner 13 марта, 17:33

      Только как Хави ушёл, Месси и с Барсой ничего невыиграл в ЕК, и кстати местные каталоны об этом говорили за три года, до ухода Хави, как Хави уйдёт, так Барса с Месси и сдуется...

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      Рейтинг: +113

      Tempos > portero 14 марта, 08:36

      Эстественно...Хави подавал патроны, Месси стрелял...а после Хави Месси сам подавал сам же стрелял... и не успевал... как часто видели мы проходы Месси почти от своих ворот до штрафной соперника в период Хави? а после Хави? При всем уважении к Иньесте такого мозга как Хави в Барсе не было(не считая Гвардиолу в свое время) и нет пока... то что показывают игроки под номерами 6 и 8 в данном составе Барсы это всего лишь блески надежды... посмотрим что будет...

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