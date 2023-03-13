«ПСЖ» сомневается, что нужно продлевать Месси. Причина – два вылета в 1/8 финала ЛЧ подряд

Будущее нападающего Лионеля Месси в «ПСЖ» до сих пор не определено.

По информации AS, французский клуб хотел продлить контракт с аргентинцем после ЧМ-2022, но сейчас у парижан появились сомнения.

«ПСЖ» смущает тот факт, что клуб дважды подряд вылетел на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов. Боссы клуба также осознают, что фанаты недовольны Месси.