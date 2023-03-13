Результаты матчей чемпионата CAFA с участием России пойдут в рейтинг ФИФА

Результаты матчей сборной России в чемпионате Центрально-Азиатской ассоциации пойдут в рейтинг ФИФА.
«Этот турнир будет проходить в июньские окна ФИФА. Очки пойдут в рейтинг ФИФА. CAFA проводит первый турнир.
Само собой, турнир согласован с Азиатской конфедерацией футбола», – сообщили в пресс-службе Федерации футбола Таджикистана.
- Турнир пройдет с с 9 по 21 июня 2023 года в Ташкенте и Бишкеке.
- Соперники России – Таджикистан, Иран, Узбекистан, Киргизия, Туркменистан и Афганистан.
- Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
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Источник: ТАСС