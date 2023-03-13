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    Какой вы футболист?

    Стал известен формат и место проведения чемпионата Центрально-Азиатской ассоциации, где сыграет Россия

    Пресс-секретарь Федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев подтвердил участие сборной России в первом чемпионате Центрально-Азиатской ассоциации.

    «Все верно. Восемь команд будут разделены на две группы. Победители групп сыграют в финале. Команды, занявшие вторые места в группах, поспорят за третье место на турнире.

    Матчи турнира CAFA примут Ташкент и Бишкек. Еще один участник определится позже», – сообщил Салиев.

    • Турнир пройдет с с 9 по 21 июня 2023 года.
    • Соперники России – Таджикистан, Иран, Узбекистан, Киргизия, Туркменистан и Афганистан.
    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    13.03.2023 14:27
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1082

      SpartakMoskwa 13 марта, 14:51

      У них разве стадионы есть?
      Лучше бы в Москве провели бы матчи
      Здесь узбеков и киргизов до хрена аншлаг был бы на стадионах

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      Рейтинг: +945

      SLADE2019 13 марта, 14:47

      Специалистам в области футбола и самим футболистам, наверное виднее. Но по мне, чем такие турниры, то лучше вообще не играть, безысходностью попахивает.

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      Рейтинг: +19113

      Cleaner > SLADE2019 13 марта, 14:51

      Зря Вы так. Здесь Валера не сможет отвертеться и сказать, что трудно настроить команду на товарищеский матч. Тут на кону стоит Трофей, и не взять его будет ПРОВАЛОМ, после которого человек чести будет ОБЯЗАН уйти в отставку.

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      Рейтинг: +945

      SLADE2019 > Cleaner 13 марта, 15:24

      Так ведь не уйдет, даже в мыслях у него этого не будет.

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      Рейтинг: +4039

      Kollljan 13 марта, 14:38

      Это называется - пробили дно.

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