Стал известен формат и место проведения чемпионата Центрально-Азиатской ассоциации, где сыграет Россия

Пресс-секретарь Федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев подтвердил участие сборной России в первом чемпионате Центрально-Азиатской ассоциации.

«Все верно. Восемь команд будут разделены на две группы. Победители групп сыграют в финале. Команды, занявшие вторые места в группах, поспорят за третье место на турнире.

Матчи турнира CAFA примут Ташкент и Бишкек. Еще один участник определится позже», – сообщил Салиев.

Турнир пройдет с с 9 по 21 июня 2023 года.

Соперники России – Таджикистан, Иран, Узбекистан, Киргизия, Туркменистан и Афганистан.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.

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