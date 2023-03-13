Стал известен формат и место проведения чемпионата Центрально-Азиатской ассоциации, где сыграет Россия

У них разве стадионы есть?
Лучше бы в Москве провели бы матчи
Здесь узбеков и киргизов до хрена аншлаг был бы на стадионах
Пресс-секретарь Федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев подтвердил участие сборной России в первом чемпионате Центрально-Азиатской ассоциации.
«Все верно. Восемь команд будут разделены на две группы. Победители групп сыграют в финале. Команды, занявшие вторые места в группах, поспорят за третье место на турнире.
Матчи турнира CAFA примут Ташкент и Бишкек. Еще один участник определится позже», – сообщил Салиев.
- Турнир пройдет с с 9 по 21 июня 2023 года.
- Соперники России – Таджикистан, Иран, Узбекистан, Киргизия, Туркменистан и Афганистан.
- Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
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