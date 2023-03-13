Стали известны соперники сборной России по чемпионату Центрально-Азиатской ассоциации

Сборная России в июне примет участие в первом чемпионате Центрально‑Азиатской футбольной Ассоциации.

По информации «Матч ТВ», свое участие в турнире подтвердили все шесть членов футбольной ассоциации — Таджикистан, Иран, Узбекистан, Киргизия, Туркменистан и Афганистан. Также CAFA пригласила для участия в новом турнире одну из азиатских сборных.

Турнир пройдет с с 9 по 21 июня 2023 года.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.

Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.

Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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