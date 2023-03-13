Стали известны соперники сборной России по чемпионату Центрально-Азиатской ассоциации

"Таджикистан, Иран, Узбекистан, Киргизия, Туркменистан и Афганистан. Также CAFA пригласила для участия в новом турнире одну из азиатских сборных." Получается, этой CAFA мало этих шести неазиатских, то есть, очевидно, европейских сборных и она пригласила в свой турнир еще и одну из азиатских команд. А именно Россию. Ура, товарищи! Ведь теперь мы, азиаты, будем наконец-то играть с европейцами! В том числе с самим Афганистаном, где правят такие знатоки футбола, как талибы.
Сборная России в июне примет участие в первом чемпионате Центрально‑Азиатской футбольной Ассоциации.
По информации «Матч ТВ», свое участие в турнире подтвердили все шесть членов футбольной ассоциации — Таджикистан, Иран, Узбекистан, Киргизия, Туркменистан и Афганистан. Также CAFA пригласила для участия в новом турнире одну из азиатских сборных.
- Турнир пройдет с с 9 по 21 июня 2023 года.
- Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
- Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
- Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.
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