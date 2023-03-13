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    Какой вы футболист?

    Стали известны соперники сборной России по чемпионату Центрально-Азиатской ассоциации

    Сборная России в июне примет участие в первом чемпионате Центрально‑Азиатской футбольной Ассоциации.

    По информации «Матч ТВ», свое участие в турнире подтвердили все шесть членов футбольной ассоциации — Таджикистан, Иран, Узбекистан, Киргизия, Туркменистан и Афганистан. Также CAFA пригласила для участия в новом турнире одну из азиатских сборных.

    • Турнир пройдет с с 9 по 21 июня 2023 года.
    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
    • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
    • Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    13.03.2023 13:22
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +12423

      Вомбат 13 марта, 14:25

      "Таджикистан, Иран, Узбекистан, Киргизия, Туркменистан и Афганистан. Также CAFA пригласила для участия в новом турнире одну из азиатских сборных." Получается, этой CAFA мало этих шести неазиатских, то есть, очевидно, европейских сборных и она пригласила в свой турнир еще и одну из азиатских команд. А именно Россию. Ура, товарищи! Ведь теперь мы, азиаты, будем наконец-то играть с европейцами! В том числе с самим Афганистаном, где правят такие знатоки футбола, как талибы.

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      Рейтинг: +19113

      Cleaner 13 марта, 13:53

      Россиястан, не подведи! Не окажись на последнем месте в этой ЦАС!!!

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      Рейтинг: +1962

      Красногвардейчик 13 марта, 13:39

      Ну вы что!!! Одних топов для нас собрали)) Таджикистан, Узбекистан, Иран!!!! Надо с более слабых сначала начинать))

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      Рейтинг: +942

      Untitled-1 13 марта, 13:31

      Как говорится, "на таком турнире слабых команд не бывает!"

      1
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      Рейтинг: +19113

      Cleaner > Untitled-1 13 марта, 13:48

      Чуйка моя мне подсказывает, что СЛАБОЙ командой на этом турнире окажется сборная России. Но Валера нам потом доходчиво объяснит, почему его сборная не смогла занять высокие места в этом турнире!

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      Рейтинг: +4888

      алдан2014 > Cleaner 13 марта, 14:03

      Не надоело ещё ерунду писать? Ведь взрослый же человек,не пионер

      2
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      Рейтинг: +344

      dragoff > алдан2014 13 марта, 14:13

      Умственные отклонения, с возрастом только усугубляются

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      Рейтинг: +12558

      R_a_i_n > Cleaner 13 марта, 14:40

      Реально бесишь срать тут.

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      Рейтинг: +19113

      Cleaner > R_a_i_n 13 марта, 14:54

      Не переводите стрелки с Карпина на меня. Бесит вас тут то, что вы все знаете, что я прав. Что Карпин не тренер. Что выиграть даже этот азиатский чемпионат сборная с ТАКИМ тренером НЕ СМОЖЕТ!

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