Мбаппе пожалел о продлении контракта с «ПСЖ» – его окружение на связи с «Реалом» с прошлого лета

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе хочет играть за «Реал».

24-летний футболист в мае прошлого года продлил контракт с парижанами по схеме «2+1», но уже через несколько месяцев его окружение связывалось с действующим чемпионом Испании.

Француз стремится перейти в «Реал», жалея о заключении нового соглашения с «ПСЖ».

Мбаппе объяснил представителям «Реала», почему остался в Париже, и поинтересовался, возможен ли его переезд на «Сантьяго Бернабеу» в будущем.

Мадридцы сдержанно отреагировали на произошедшее. Они допускают трансфер форварда, но на других условиях.

Как пишет Marca, Мбаппе придется сделать гораздо больше со своей стороны и снизить свои требования, в том числе в финансовом плане.

Ставь на матчи любимой команды, получив бесплатный бонус в 17000 рублей!