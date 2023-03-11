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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Мбаппе пожалел о продлении контракта с «ПСЖ» – его окружение на связи с «Реалом» с прошлого лета

    Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе хочет играть за «Реал».

    24-летний футболист в мае прошлого года продлил контракт с парижанами по схеме «2+1», но уже через несколько месяцев его окружение связывалось с действующим чемпионом Испании.

    Француз стремится перейти в «Реал», жалея о заключении нового соглашения с «ПСЖ».

    Мбаппе объяснил представителям «Реала», почему остался в Париже, и поинтересовался, возможен ли его переезд на «Сантьяго Бернабеу» в будущем.

    Мадридцы сдержанно отреагировали на произошедшее. Они допускают трансфер форварда, но на других условиях.

    Как пишет Marca, Мбаппе придется сделать гораздо больше со своей стороны и снизить свои требования, в том числе в финансовом плане.

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    Источник: Marca

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    11.03.2023 13:13
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +24369

      DOCTOR PENALTY 11 марта, 13:34

      Пока Реал капризничает, вылезет МС, Ливер или Бавария.

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      Рейтинг: +529

      эд100 > DOCTOR PENALTY 11 марта, 13:52

      капризничает скорее мбапе. он и псж разваливает изнутри, и везде таким будет. поэтому реал прав, надо сначала его на место поставить.

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      Рейтинг: +12395

      DeStar > DOCTOR PENALTY 11 марта, 14:56

      так-то реал его хотел забрать с офигенными условиями, он кинул, причем именно кинул реал. А реал и без него взял лч попутно выбив мбаппе из турнира.
      Так что на месте реала я бы диктовал свои условия теперь, а купить можно, к примеру и холанда( да , вряд ли он продается сейчас) или осимхена из наполи как раз на замену бензема, который явно уже скоро все.

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