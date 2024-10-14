Рианчо оценил тренерские перспективы Карпина в Европе

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался о перспективах Валерия Карпина тренировать в Европе.
«Согласен с Александром Головиным – Карпин мог бы работать в Европе. В том числе в Испании, ведь он проходил испанскую футбольную школу, можно сказать. Он многое отсюда вынес, у него европейское мышление.
Посмотрим, будет ли он когда-то работать в Испании. Это было бы интересно», – сказал испанец.
- Карпин тренировал в Европе только «Мальорку» в 2014 году.
- Тренер в «Ростове» с 2017 года (с перерывом на 2021-2022 годы).
- Также Карпин тренирует сборную России.