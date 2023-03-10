«Это вопрос, на который я никогда не отвечу»: Анчелотти – о Мбаппе в «Реале»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти отказался отвечать на вопрос, хочет ли он видеть в своей команде форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

«Вы можете спрашивать о Мбаппе в «Реале» сегодня, через три месяца, через две недели...

Это вопрос, на который я никогда не отвечу», – сказал Анчелотти.

В прошлом году француз отказал «Реалу», продлив контракт с «ПСЖ».

В этом сезоне Мбаппе забил 30 голов и сделал 8 ассистов в 31 матче.

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