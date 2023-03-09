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    «Это конец для игрока». Камоцци не советует Головину переходить в «ПСЖ»

    Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, высказался о возможном трансфере полузащитника Александра Головина из «Монако» в «ПСЖ».

    «Помог бы Головин «ПСЖ» пройти «Баварию» в 1/8 финала Лиги чемпионов и был бы переезд в парижскую команду для Александра шагом вперед в развитии? Переход в «ПСЖ» для меня является концом для игрока, который хочет доказать, что он сильнейший, в том числе и для Головина.

    Лучше поехать в «Лион» или еще куда-нибудь», – заявил Камоцци.

    • 26-летний Головин выступает за «Монако» с 2018 года.
    • В этом сезоне россиянин забил 6 голов и сделал 7 ассистов в 36 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 22 миллиона евро.

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    Источник: Metaratings

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    09.03.2023 22:32
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3462

      FRZZ 10 марта, 09:23

      Как будто бы Головина кто-то приглашал в ПСЖ....

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      Рейтинг: +4698

      Питерский князь 10 марта, 07:19

      Ну не знаю.
      А может ему тройную ЗП дадут.

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