«Это конец для игрока». Камоцци не советует Головину переходить в «ПСЖ»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, высказался о возможном трансфере полузащитника Александра Головина из «Монако» в «ПСЖ».

«Помог бы Головин «ПСЖ» пройти «Баварию» в 1/8 финала Лиги чемпионов и был бы переезд в парижскую команду для Александра шагом вперед в развитии? Переход в «ПСЖ» для меня является концом для игрока, который хочет доказать, что он сильнейший, в том числе и для Головина.

Лучше поехать в «Лион» или еще куда-нибудь», – заявил Камоцци.

26-летний Головин выступает за «Монако» с 2018 года.

В этом сезоне россиянин забил 6 голов и сделал 7 ассистов в 36 матчах.

Его рыночная стоимость – 22 миллиона евро.

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