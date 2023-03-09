«Это конец для игрока». Камоцци не советует Головину переходить в «ПСЖ»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, высказался о возможном трансфере полузащитника Александра Головина из «Монако» в «ПСЖ».
«Помог бы Головин «ПСЖ» пройти «Баварию» в 1/8 финала Лиги чемпионов и был бы переезд в парижскую команду для Александра шагом вперед в развитии? Переход в «ПСЖ» для меня является концом для игрока, который хочет доказать, что он сильнейший, в том числе и для Головина.
Лучше поехать в «Лион» или еще куда-нибудь», – заявил Камоцци.
- 26-летний Головин выступает за «Монако» с 2018 года.
- В этом сезоне россиянин забил 6 голов и сделал 7 ассистов в 36 матчах.
- Его рыночная стоимость – 22 миллиона евро.
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Источник: Metaratings