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    Начало матча «Тоттенхэм» – «Милан» отложено

    УЕФА перенес начало ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Миланом». Игра начнется в 23:10 по Москве вместо 23:00.

    Причина – позднее прибытие команд на стадион из-за пробок. Они возникли из-за скопления фанатов.

    Составы команд доступны здесь.

    Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?

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    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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    08.03.2023 22:37
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