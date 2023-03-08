Начало матча «Тоттенхэм» – «Милан» отложено

УЕФА перенес начало ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Миланом». Игра начнется в 23:10 по Москве вместо 23:00.
Причина – позднее прибытие команд на стадион из-за пробок. Они возникли из-за скопления фанатов.
Составы команд доступны здесь.
- В 1-й игре «Милан» минимально победил.
- Последний матч между командами в Лондоне закончился со счетом 0:0 (2011 год).
- «Тоттенхэм» тренирует итальянец Антонио Конте.
Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?
Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»