Начало матча «Тоттенхэм» – «Милан» отложено

УЕФА перенес начало ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Миланом». Игра начнется в 23:10 по Москве вместо 23:00.

Причина – позднее прибытие команд на стадион из-за пробок. Они возникли из-за скопления фанатов.

Составы команд доступны здесь.

В 1-й игре «Милан» минимально победил.

Последний матч между командами в Лондоне закончился со счетом 0:0 (2011 год).

«Тоттенхэм» тренирует итальянец Антонио Конте.

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