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    Бальде надеется, что фанаты «Спартака» привыкнут к Fan ID и будут приходить на стадион

    Федерико Пасторелло, агент нападающего «Спартака» Кейта Бальде, рассказал об отношении своего клиента к Fan ID.

    «У нас [в Италии] тоже есть Fan ID. Думаю, со временем и в России люди привыкнут к этой системе. Повышение безопасности в долгосрочной перспективе является положительным фактором для всех.

    Кейта надеется, что фанаты «Спартака» поймут это и все равно будут приходить на стадион! Их поддержка очень важна для него», — заявил Пасторелло.

    • С весны Fan ID применяется на всех стадионах, принимающих матчи РПЛ.
    • С начала сезона система работала на 5 аренах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.
    • Активные фанаты большинства клубов объявили о бойкоте игр.

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    Источник: Sport24

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    08.03.2023 14:43
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