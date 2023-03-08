Бальде надеется, что фанаты «Спартака» привыкнут к Fan ID и будут приходить на стадион

Федерико Пасторелло, агент нападающего «Спартака» Кейта Бальде, рассказал об отношении своего клиента к Fan ID.

«У нас [в Италии] тоже есть Fan ID. Думаю, со временем и в России люди привыкнут к этой системе. Повышение безопасности в долгосрочной перспективе является положительным фактором для всех.

Кейта надеется, что фанаты «Спартака» поймут это и все равно будут приходить на стадион! Их поддержка очень важна для него», — заявил Пасторелло.

С весны Fan ID применяется на всех стадионах, принимающих матчи РПЛ.

С начала сезона система работала на 5 аренах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.

Активные фанаты большинства клубов объявили о бойкоте игр.

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