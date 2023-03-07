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  • «Зима и плохая погода». Чиновники из Минспорта на совещании по Fan ID объяснили низкую посещаемость РПЛ

«Зима и плохая погода». Чиновники из Минспорта на совещании по Fan ID объяснили низкую посещаемость РПЛ

7 марта 2023, 11:46
13

Представители Министерства спорта РФ провели сегодня встречу с клубами РПЛ по теме Fan ID.

«На встрече чиновники заявили, что они наконец-то поняли, в чем причина низкой посещаемости.

По их мнению все дело в зиме и в плохой погоде. Ну а так все идет хорошо и по плану», – сообщил телеграм-канал «Мутко против».

  • Fan ID требуется для посещения всех матчей РПЛ.
  • С введением индивидуальных паспортов болельщика посещаемость в РПЛ упала в разы.

Fan ID обрушил посещаемость стадионов РПЛ. Клубы и игроки недовольны

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Источник: телеграм-канал «Мутко против»
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (13)
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vladik12
1678180355
Потом весна и посадка картошки. Потом лето, дачный сезон, все на курортах. Потом осень, плохая погода, холодно. А там уже и новый зимний перерыв.
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biber.ru
1678180817
Ну да, из ВИП-лож виднее.
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serglider
1678180833
В России две беды: дураки и дороги)))
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TANNER
1678181102
Очень хорошее понимание проблемы для людей с уровнем IQ 80. Хотя в принципе логично, у представителей мин спорта IQ 80, значит руководство явно умнее, я думаю что к соточке высшие руководители наберут. Как раз на уровне гиббона. Тогда в принципе все сходится.
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серега кашин
1678181568
Ещё раз подтверждается что наши чинуши полные идиоты
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NewLife
1678182844
Осталось только отменить в России зиму или разогнать это стадо дармоедов.
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GarryD
1678184262
Идиотизм!!!
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Axe111
1678185301
Отсутствие мозговой деятельности
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Давид59
1678186050
"Всё идёт по плану". Где-то я уже это слышал? Ой вспомнил, но не напишу, а то забанят.
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моэм
1678187817
Зима и холодная погода ещё больше отморозили уже отмороженные мозги некоторых чиновников ....некоторых потому что у большинства чиновников отмораживать нечего , поскольку наблюдается полное отсутствие мозгов....уж лучше бы ничего не делали , самый опасный дурак - дурак деятельный .
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