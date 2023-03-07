«Зима и плохая погода». Чиновники из Минспорта на совещании по Fan ID объяснили низкую посещаемость РПЛ

Представители Министерства спорта РФ провели сегодня встречу с клубами РПЛ по теме Fan ID.

«На встрече чиновники заявили, что они наконец-то поняли, в чем причина низкой посещаемости.

По их мнению все дело в зиме и в плохой погоде. Ну а так все идет хорошо и по плану», – сообщил телеграм-канал «Мутко против».

Fan ID требуется для посещения всех матчей РПЛ.

С введением индивидуальных паспортов болельщика посещаемость в РПЛ упала в разы.

Fan ID обрушил посещаемость стадионов РПЛ. Клубы и игроки недовольны

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