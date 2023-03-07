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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    «Зима и плохая погода». Чиновники из Минспорта на совещании по Fan ID объяснили низкую посещаемость РПЛ

    Представители Министерства спорта РФ провели сегодня встречу с клубами РПЛ по теме Fan ID.

    «На встрече чиновники заявили, что они наконец-то поняли, в чем причина низкой посещаемости.

    По их мнению все дело в зиме и в плохой погоде. Ну а так все идет хорошо и по плану», – сообщил телеграм-канал «Мутко против».

    • Fan ID требуется для посещения всех матчей РПЛ.
    • С введением индивидуальных паспортов болельщика посещаемость в РПЛ упала в разы.

    Fan ID обрушил посещаемость стадионов РПЛ. Клубы и игроки недовольны

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    Источник: телеграм-канал «Мутко против»

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    07.03.2023 11:46
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +4698

      Питерский князь 7 марта, 16:25

      Сказали "А", говорите и "Б".
      Продержите закон 1 год, потом делайте выводы.
      Кто захочет, тот пойдет. На мнение ФАНАТОВ, мне наплевать. Я белельщик. Прихожу на футбол, чтобы посмотреть футбол и потдержать команду.
      А фанаты пусть хоть колективное горловскрывание себе сделают.
      Кучка отморозков, насмотрелись Фабрики футбола. Это РФ, а не Англия!

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      Рейтинг: +2326

      моэм 7 марта, 14:16

      Зима и холодная погода ещё больше отморозили уже отмороженные мозги некоторых чиновников ....некоторых потому что у большинства чиновников отмораживать нечего , поскольку наблюдается полное отсутствие мозгов....уж лучше бы ничего не делали , самый опасный дурак - дурак деятельный .

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      Рейтинг: +6312

      Давид59 7 марта, 13:47

      "Всё идёт по плану". Где-то я уже это слышал? Ой вспомнил, но не напишу, а то забанят.

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      Рейтинг: +3581

      Axe111 7 марта, 13:35

      Отсутствие мозговой деятельности

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      Рейтинг: +18123

      ilichkadr 7 марта, 13:24

      Ага, все дело в зиме и в плохой погоде. На Газпром-арене видимо отключили отопление, поэтому на матч пришло рекордно малое количество зрителей.

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      Рейтинг: +6312

      Давид59 > ilichkadr 7 марта, 13:50

      Так они говорят, что всё идёт как задумано. Отсюда вывод: задача - отвадить болельщика от посещения стадиона.

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      Рейтинг: +93

      GarryD 7 марта, 13:17

      Идиотизм!!!

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      Рейтинг: +17576

      NewLife 7 марта, 12:54

      Осталось только отменить в России зиму или разогнать это стадо дармоедов.

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      Рейтинг: +7550

      серега кашин 7 марта, 12:32

      Ещё раз подтверждается что наши чинуши полные идиоты

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      Рейтинг: +394

      TANNER 7 марта, 12:25

      Очень хорошее понимание проблемы для людей с уровнем IQ 80. Хотя в принципе логично, у представителей мин спорта IQ 80, значит руководство явно умнее, я думаю что к соточке высшие руководители наберут. Как раз на уровне гиббона. Тогда в принципе все сходится.

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      Рейтинг: +2470

      serglider 7 марта, 12:20

      В России две беды: дураки и дороги)))

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      Рейтинг: +18123

      ilichkadr > serglider 7 марта, 13:26

      С дорогами как-то получше становится, а вот с дураками просто беда. С каждым годом их всё больше и больше.

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