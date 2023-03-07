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    «Бытие предателя не приведет к счастливой жизни»: Канделаки высказалась об отстранении Винер

    Тина Канделаки прокомментировала отстранение главного тренера сборной России по гимнастике Ирины Винер от международных соревнований на два года.

    «Ирина Александровна – великий тренер. Неотъемлемая часть международного спорта не с точки зрения части, как страны, а вообще его существования, человек, воспитавший олимпийских чемпионов, изменивших стандарты художественной гимнастики, отношение к, собственно говоря, самой гимнастике и сделавшей гимнастику одним из самых популярных и зрелищных видов спорта.

    А людям, которые это сделали, я могу только пожелать жить как можно дольше, чтобы каждый год своей жизни, они видели и понимали, что бытие Иуды, предателя, никогда не приведет к счастливой жизни», – написала Канделаки в телеграме.

    • Винер запрещено два года участвовать в турнирах и мероприятиях под эгидой FIG.
    • Она имеет право обжаловать вердикт в апелляционном трибунале в течение 21 дня с момента уведомления.

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    Источник: телеграм-канал Тины Канделаки

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    07.03.2023 11:11
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