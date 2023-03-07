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    Главного тренера сборной России по художественной гимнастике Винер отстранили на два года от международных соревнований

    Международная федерация гимнастики (FIG) наказала главного тренера сборной России Ирину Винер.

    По решению дисциплинарного органа, она отстранена на два года от международных соревнований.

    Винер запрещено участвовать в турнирах и мероприятиях под эгидой FIG.

    Отстранение начнет отсчитываться через день после снятия мер, связанных с недопуском российских спортсменов.

    Винер имеет право обжаловать вердикт в апелляционном трибунале в течение 21 дня с момента уведомления.

    Разбирательство в отношении Винер было связано со снятием кандидатуры россиянки Натальи Кузьминой с выборов в технический комитет FIG по художественной гимнастике в 2021 году.

    Также были признаны оскорбительными и нарушающими правила федерации ее заявления насчет результатов сборной России по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио.

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    Источник: сайт Международной федерации гимнастики

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    07.03.2023 00:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +13597

      Алексей З 7 марта, 06:02

      Ей на пенсию давно пора.

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