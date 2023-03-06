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  • Месси порассуждал о шансах «ПСЖ» пройти «Баварию» в Лиге чемпионов

Месси порассуждал о шансах «ПСЖ» пройти «Баварию» в Лиге чемпионов

6 марта 2023, 22:55
4

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси высказался в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии».

  • В Париже немцы победили со счетом 1:0.
  • Ответная игра состоится в среду, 8 марта, в 23:00 мск.

«Мы постараемся сделать все возможное и перевернуть ситуацию в противостоянии с «Баварией», чтобы пройти дальше. Это общая цель.

Важно прибыть на игру с правильным настроем. В Мюнхене нас ждет очень равный и сложный матч.

Все решат мелкие детали, потому что на «Альянц Арене» сложно победить. Но если мы все сделаем правильно, то сможем изменить ситуацию.

Мы хотим продолжить наше путешествие в Лиге чемпионов и постараемся это сделать», – заявил Месси.

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Источник: сайт «ПСЖ»
Лига чемпионов ПСЖ Бавария Месси Лионель
Комментарии (4)
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гууд
1678134322
Важно прибыть на игру с правильным количеством арабских денег. В Мюнхене нас ждет очень равный и сложный матч. Все решат купленное УЕФА, потому что на «Альянц Арене» сложно победить. Но если мы все дадим денег правильно, то сможем изменить ситуацию.
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zigbert
1678191618
Игра на игру конечно не приходится но в Париже ПСЖ выглядел очень слабо. Правда Мбаппе будет играть уже с начала матча.
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