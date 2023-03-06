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    Месси порассуждал о шансах «ПСЖ» пройти «Баварию» в Лиге чемпионов

    Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси высказался в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии».

    • В Париже немцы победили со счетом 1:0.
    • Ответная игра состоится в среду, 8 марта, в 23:00 мск.

    «Мы постараемся сделать все возможное и перевернуть ситуацию в противостоянии с «Баварией», чтобы пройти дальше. Это общая цель.

    Важно прибыть на игру с правильным настроем. В Мюнхене нас ждет очень равный и сложный матч.

    Все решат мелкие детали, потому что на «Альянц Арене» сложно победить. Но если мы все сделаем правильно, то сможем изменить ситуацию.

    Мы хотим продолжить наше путешествие в Лиге чемпионов и постараемся это сделать», – заявил Месси.

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    Источник: сайт «ПСЖ»

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    06.03.2023 22:55
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 7 марта, 15:20

      Игра на игру конечно не приходится но в Париже ПСЖ выглядел очень слабо. Правда Мбаппе будет играть уже с начала матча.

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      Рейтинг: +303

      гууд 6 марта, 23:25

      Важно прибыть на игру с правильным количеством арабских денег. В Мюнхене нас ждет очень равный и сложный матч.

      Все решат купленное УЕФА, потому что на «Альянц Арене» сложно победить. Но если мы все дадим денег правильно, то сможем изменить ситуацию.

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      Рейтинг: +1423

      Fialet > гууд 6 марта, 23:53

      Вряд ли прокатит, думаю шейхи в Мюнхене власти не имеют.

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      Рейтинг: +303

      гууд > Fialet 7 марта, 08:03

      Бабки имеют власть везде! Деньги есть Серёга Носов, денег нет носатый *у*!

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