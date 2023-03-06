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    Морган высмеял тен Хага после поражения «МЮ» от «Ливерпуля» со счетом 0:7

    Британский журналист Пирс Морган отреагировал на результат матча 26-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед» (7:0).

    Он припомнил главному тренеру «МЮ» Эрику тен Хагу ситуацию с Криштиану Роналду.

    «Желаю хорошо поспать сегодня, гений», – написал Морган в твиттере, прикрепив фото прошлогодней газеты.

    На газетной полосе расположена цитата голландского тренера: «Я хорошо спал». Так он прокомментировал нахождение Роналду в запасе в матче 3-го тура АПЛ против «Ливерпуля» (2:1).

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    Источник: твиттер Пирса Моргана

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    06.03.2023 08:13
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