Морган высмеял тен Хага после поражения «МЮ» от «Ливерпуля» со счетом 0:7

Британский журналист Пирс Морган отреагировал на результат матча 26-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед» (7:0).
Он припомнил главному тренеру «МЮ» Эрику тен Хагу ситуацию с Криштиану Роналду.
«Желаю хорошо поспать сегодня, гений», – написал Морган в твиттере, прикрепив фото прошлогодней газеты.
На газетной полосе расположена цитата голландского тренера: «Я хорошо спал». Так он прокомментировал нахождение Роналду в запасе в матче 3-го тура АПЛ против «Ливерпуля» (2:1).
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Источник: твиттер Пирса Моргана