«Не годится для футбола». Кроос раскритиковал форму «Реала»

Полузащитник «Реала» Тони Кроос недоволен формой, в которой команда играет в этом сезоне.
«У нас майки с воротником. То есть это рубашка поло. Это не футбольная форма. Воротник не годится для игры в футбол. Это неудобно и неприятно.
Осталось добавить несколько пуговиц – и мы будем играть в рубашке», – сказал Кроос.
- В этом сезоне немец провел 33 матча, забил 2 гола, сделал 4 ассиста.
- Летом у Крооса истекает контракт.
- Игрок в команде с 2014 года.
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Источник: AS