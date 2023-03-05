«Не годится для футбола». Кроос раскритиковал форму «Реала»

Полузащитник «Реала» Тони Кроос недоволен формой, в которой команда играет в этом сезоне.

«У нас майки с воротником. То есть это рубашка поло. Это не футбольная форма. Воротник не годится для игры в футбол. Это неудобно и неприятно.

Осталось добавить несколько пуговиц – и мы будем играть в рубашке», – сказал Кроос.

В этом сезоне немец провел 33 матча, забил 2 гола, сделал 4 ассиста.

Летом у Крооса истекает контракт.

Игрок в команде с 2014 года.

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