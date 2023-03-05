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    «Не годится для футбола». Кроос раскритиковал форму «Реала»

    Полузащитник «Реала» Тони Кроос недоволен формой, в которой команда играет в этом сезоне.

    «У нас майки с воротником. То есть это рубашка поло. Это не футбольная форма. Воротник не годится для игры в футбол. Это неудобно и неприятно.

    Осталось добавить несколько пуговиц – и мы будем играть в рубашке», – сказал Кроос.

    • В этом сезоне немец провел 33 матча, забил 2 гола, сделал 4 ассиста.
    • Летом у Крооса истекает контракт.
    • Игрок в команде с 2014 года.

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    Источник: AS

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    05.03.2023 09:44
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      shamrib 5 марта, 10:52

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      Рейтинг: +19

      oarstxo 5 марта, 10:09

      Маэстро знает в чем надо играть

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