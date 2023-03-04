ЦСКА проиграл «Северстали», «Динамо» – «Торпедо» и другие результаты плей-офф КХЛ

ЦСКА во втором матче серии плей-офф КХЛ против «Северстали» проиграл. Для выяснения сильнейшего понадобились два овертайма.

Счет в серии также сравняли «Торпедо», «Авангард» и «Металлург».

Впервые в истории КХЛ ни один четвертьфинал конференции не закончится со счетом 4:0.

Все серии идут до четырех побед. Теперь все серии переезжают на площадки команд, которые сегодня играли в гостях.

КХЛ. Восточная конференция. 1/4 финала

Авангард (Омск) – Сибирь (Новосибирск) – 4:1 (1:0; 2:1; 1:0)

Голы: 1:0 – Пайгин, 15; 1:1 – Шаров, 27 (большинство); 2:1 – Якупов, 33; 3:1 – Толчинский, 37; 4:1 – Дедунов, 50.

Счет в серии: 1:1.

Автомобилист (Екатеринбург) – Металлург (Магнитогорск) – 2:3 ОТ (0:1; 1:1; 1:0; 0:1)

Голы: 0:1 – Коростелев, 14; 0:2 – Лайпсик, 29; 1:2 – Мэйсек, 33; 2:2 – Мэйсек, 58; 2:3 – Яковлев, 85.

Счет в серии: 1:1.

КХЛ. Западная конференция. 1/4 финала

Торпедо (Нижний Новгород) – Динамо (Москва) – 5:2 (2:0; 0:1; 3:1)

Голы: 1:0 – Фирстов, 3 (большинство); 2:0 – Белевич, 6; 2:1 – Джиошвили, 25; 3:1 – Федотов, 44; 4:1 – Воронин, 47; 4:2 – Рашевский, 55 (большинство); 5:2 – Коваленко, 57 (в пустые ворота).

Счет в серии: 1:1.

ЦСКА (Москва) – Северсталь (Череповец) – 2:3 ОТ (0:1; 0:0; 2:1; 0:1)

Голы: 0:1 – Суворов, 5; 1:1 – Каменев, 49; 2:1 – Григоренко, 50; 2:2 – Тимашов, 52; 2:3 – Гуслистов, 83.

Счет в серии: 1:1.

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Расписание матчей плей-офф КХЛ

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