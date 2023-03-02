Плющенко объявил годичный мораторий на общение с прессой из-за судейства

Олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко не будет в ближайший год обсуждать с представителями СМИ судейство его учеников.

Он объявил о годичном моратории на общение с прессой по этому поводу перед стартом финала Гран-при России по фигурному катанию среди юниоров.

Ранее Плющенко пригрозил переходом своих фигуристов в другие страны из-за судейства на юниорском первенстве России-2023.

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