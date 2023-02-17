Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Я устал». Плющенко пригрозил переходом своих фигуристов в другие страны

    Олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что его ученики могут перейти в другие страны из-за судейства на юниорском первенстве России-2023.

    «У меня следующее заявление: моим спортсменам, которые делают ультра-си, почему-то ставят намного ниже баллы. Накидывают судьи ниже, хотя прыжки отличные. Если бы их делал кто-то другой, были бы другие оценки. Я смотрел распечатки, на порядок выше.

    У моих если есть ребра, сразу видят. У других спортсменов не видят. Это на протяжении нескольких сезонов. Общался с судьями, федерацией, говорил: «Почему вы меня строго судите? Судите всех одинаково».

    Мы же за справедливость. Если девочка делает бабочку, получает плюс 2, а моя делает — получает -4. Что за предвзятость? Где справедливость?

    На протяжении второго года я спортсменам об этом говорю, предупреждаю, напоминаю. Все говорят в федерации, что все нормально. Опять нет. Терпел-терпел, но сегодня пообщались со спортсменами, с родителями. Скорее всего, будут переходы в другие страны многих спортсменов. Тех, кого судят несправедливо.

    Бороться ребятам еще и за справедливость? Я устал. Если мы не нужны федерации, то мы пойдем туда, где нужны.

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:39
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2058

      alefreddy 1 минуту назад

      и тут Остапа понесло

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12290

      Вомбат 16 минут назад

      Браво, бомбардир! Наконец-то ты выдал чисто футбольную новость, без примеси политики и посторонних видов спорта. Продолжай в том же духе.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6202

      Давид59 30 минут назад

      Что-то у меня а голове не складывается. Где гарантия, что в других странах будут судить по другому? Это раз. А во-вторых как можно уйти в другую страну с гражданством РФ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +173

      Рыло свина 43 минуты назад

      чиновники федерации фигурного катания, будут ездить в страны Азии изучать переход в азиатский регион. что скажет на это депутатка роднина?

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11