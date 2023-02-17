«Я устал». Плющенко пригрозил переходом своих фигуристов в другие страны

Олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что его ученики могут перейти в другие страны из-за судейства на юниорском первенстве России-2023.

«У меня следующее заявление: моим спортсменам, которые делают ультра-си, почему-то ставят намного ниже баллы. Накидывают судьи ниже, хотя прыжки отличные. Если бы их делал кто-то другой, были бы другие оценки. Я смотрел распечатки, на порядок выше.

У моих если есть ребра, сразу видят. У других спортсменов не видят. Это на протяжении нескольких сезонов. Общался с судьями, федерацией, говорил: «Почему вы меня строго судите? Судите всех одинаково».

Мы же за справедливость. Если девочка делает бабочку, получает плюс 2, а моя делает — получает -4. Что за предвзятость? Где справедливость?

На протяжении второго года я спортсменам об этом говорю, предупреждаю, напоминаю. Все говорят в федерации, что все нормально. Опять нет. Терпел-терпел, но сегодня пообщались со спортсменами, с родителями. Скорее всего, будут переходы в другие страны многих спортсменов. Тех, кого судят несправедливо.

Бороться ребятам еще и за справедливость? Я устал. Если мы не нужны федерации, то мы пойдем туда, где нужны.

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