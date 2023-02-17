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  • «Я устал». Плющенко пригрозил переходом своих фигуристов в другие страны

«Я устал». Плющенко пригрозил переходом своих фигуристов в другие страны

17 февраля 2023, 12:39
11

Олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что его ученики могут перейти в другие страны из-за судейства на юниорском первенстве России-2023.

«У меня следующее заявление: моим спортсменам, которые делают ультра-си, почему-то ставят намного ниже баллы. Накидывают судьи ниже, хотя прыжки отличные. Если бы их делал кто-то другой, были бы другие оценки. Я смотрел распечатки, на порядок выше.

У моих если есть ребра, сразу видят. У других спортсменов не видят. Это на протяжении нескольких сезонов. Общался с судьями, федерацией, говорил: «Почему вы меня строго судите? Судите всех одинаково».

Мы же за справедливость. Если девочка делает бабочку, получает плюс 2, а моя делает — получает -4. Что за предвзятость? Где справедливость?

На протяжении второго года я спортсменам об этом говорю, предупреждаю, напоминаю. Все говорят в федерации, что все нормально. Опять нет. Терпел-терпел, но сегодня пообщались со спортсменами, с родителями. Скорее всего, будут переходы в другие страны многих спортсменов. Тех, кого судят несправедливо.

Бороться ребятам еще и за справедливость? Я устал. Если мы не нужны федерации, то мы пойдем туда, где нужны.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Оффтоп
Комментарии (11)
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Рыло свина
1676627435
чиновники федерации фигурного катания, будут ездить в страны Азии изучать переход в азиатский регион. что скажет на это депутатка роднина?
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Давид59
1676628176
Что-то у меня а голове не складывается. Где гарантия, что в других странах будут судить по другому? Это раз. А во-вторых как можно уйти в другую страну с гражданством РФ?
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Вомбат
1676629013
Браво, бомбардир! Наконец-то ты выдал чисто футбольную новость, без примеси политики и посторонних видов спорта. Продолжай в том же духе.
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alefreddy
1676629934
и тут Остапа понесло
Ответить
nik55
1676630400
плющ можешь сваливать
Ответить
alp
1676630947
а можно ему как то придать ускорение?
Ответить
saf05
1676632748
За такие заявления нужно гнать из страны с лишением всех титулов и наград привелегий
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