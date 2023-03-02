Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Павлюченко назвал самого сильного легионера, с которым играл в РПЛ

    Экс-нападающий «Спартака» и «Локомотива» Роман Павлюченко назвал лучшего иностранца, с которым играл в чемпионате России.

    «Самый сильный и классный иностранец, с которым я играл в чемпионате России? Был такой Диарра в «Локомотиве».

    Были, конечно, сильные и в «Спартаке», но Диарра... Его работа с мячом, объем работы, видение игры. Человек играл в «Реале». Разве там могут играть по объявлению? Диарра — это топ!», — сказал Павлюченко.

    • Диарра играл за «Локомотив» с 2013 по 2014 год (17 матчей в РПЛ, 1 гол).
    • В 2012-2013 годах француз выступал за «Анжи».
    • Главное достижение в карьере Диарра – победа с «Челси» в АПЛ.

    Важнейшие матчи в Кубке России. Кто выиграет турнир?

    Источник: Legalbet

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.03.2023 16:24
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +35

      НедраЧили 2 марта, 21:34

      Сильнее ХАЛКа не было и не будет в РФПЛ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1195

      Suvorov51 2 марта, 20:08

      В России сильнее нападающего ЦДКА В.ЛАВА не было, да и не будет

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3049

      fakeid 2 марта, 16:40

      оле-ола, бурмистров, диарра.
      чёт вспомнилось)

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11