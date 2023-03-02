Павлюченко назвал самого сильного легионера, с которым играл в РПЛ

Экс-нападающий «Спартака» и «Локомотива» Роман Павлюченко назвал лучшего иностранца, с которым играл в чемпионате России.

«Самый сильный и классный иностранец, с которым я играл в чемпионате России? Был такой Диарра в «Локомотиве».

Были, конечно, сильные и в «Спартаке», но Диарра... Его работа с мячом, объем работы, видение игры. Человек играл в «Реале». Разве там могут играть по объявлению? Диарра — это топ!», — сказал Павлюченко.

Диарра играл за «Локомотив» с 2013 по 2014 год (17 матчей в РПЛ, 1 гол).

В 2012-2013 годах француз выступал за «Анжи».

Главное достижение в карьере Диарра – победа с «Челси» в АПЛ.

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