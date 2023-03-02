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    Какой вы футболист?

    «Дзюба говорил, что Лунев и Азмун некрасивые. Устраивал голосование по этому поводу». Прохин – о шутках форварда «Локо»

    Защитник «Ростова» Данила Прохин высказался о чувстве юмора Артема Дзюбы.

    • Они вместе выступали за «Зенит».
    • Сейчас 34-летний нападающий играет в «Локомотиве».

    «У Артема тоже каждый день были новые шутки. Он очень любил прикалываться над Лунем [Андреем Луневым] и Сердаром [Азмуном].

    Говорил, что они оба некрасивые. Однажды на доске в раздевалке Артем начертил два столбика – Лунь и Азмун. Попросил каждого анонимно проголосовать, кто из них более некрасивый.

    В итоге больше голосов оказалось у Азмуна (смеется)», – рассказал Прохин.

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    Источник: Sport24

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    02.03.2023 13:17
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