«Дзюба говорил, что Лунев и Азмун некрасивые. Устраивал голосование по этому поводу». Прохин – о шутках форварда «Локо»

Защитник «Ростова» Данила Прохин высказался о чувстве юмора Артема Дзюбы.
- Они вместе выступали за «Зенит».
- Сейчас 34-летний нападающий играет в «Локомотиве».
«У Артема тоже каждый день были новые шутки. Он очень любил прикалываться над Лунем [Андреем Луневым] и Сердаром [Азмуном].
Говорил, что они оба некрасивые. Однажды на доске в раздевалке Артем начертил два столбика – Лунь и Азмун. Попросил каждого анонимно проголосовать, кто из них более некрасивый.
В итоге больше голосов оказалось у Азмуна (смеется)», – рассказал Прохин.
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Источник: Sport24