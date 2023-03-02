«Дзюба говорил, что Лунев и Азмун некрасивые. Устраивал голосование по этому поводу». Прохин – о шутках форварда «Локо»

Защитник «Ростова» Данила Прохин высказался о чувстве юмора Артема Дзюбы.

Они вместе выступали за «Зенит».

Сейчас 34-летний нападающий играет в «Локомотиве».

«У Артема тоже каждый день были новые шутки. Он очень любил прикалываться над Лунем [Андреем Луневым] и Сердаром [Азмуном].

Говорил, что они оба некрасивые. Однажды на доске в раздевалке Артем начертил два столбика – Лунь и Азмун. Попросил каждого анонимно проголосовать, кто из них более некрасивый.

В итоге больше голосов оказалось у Азмуна (смеется)», – рассказал Прохин.

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