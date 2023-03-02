Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    «Логичное и толковое в его словах всегда соседствует с чем-то очень спорным». Шнякин – об интервью Дзюбы

    Футбольный комментатор Дмитрий Шнякин поделился впечатлениями от интервью Артема Дзюбы Нобелю Арустамяну.

    «Изучаю интервью Дзюбы. А ведь занятно иногда из контекста смыслы вырывать. Например...

    Да, знали/догадывались все, что с Семаком у форварда были разногласия. Понятно, что Дзюба приносил тренеру результат, но его влияние на коллектив и на игру Богдановича не до конца устраивали.

    Ему просто хотелось бы во всех смыслах менее зависимым от такой масштабной фигуры. И Дзюбе это не нравилось, естественно. Нормальная, кстати, ситуация, с чьей стороны ни посмотри. Сплошь и рядом такие ситуации в игровых видах спорта.

    Но удалим из головы этот контекст и попробуем воспринимать слова Дзюбы на уровне заголовков:

    – Зенит Санкт-Петербург превращает в клуб из Рио-де-Жанейро;

    – мне кажется, в российской команде должен быть российский костяк;

    – надо больше доверять молодым, делать на них ставку, а не тренировать всe готовое.

    Экхм... Ну и в чeм он не прав?:) Лично я пока со всем согласен.

    И в целом в первые 15 минут было много толкового. «Зачем меня сталкивать со Смоловым?», «зачем мне проходить просмотр в Торпедо?», «вряд ли воспитанника Спартака захотят видеть в ЦСКА», «нет смысла возвращаться в Спартак, болельщики не поймут».

    И все-таки есть контекст. И есть всe остальное, сказанное в интервью. Пока не посмотрел, но уже представляю, что там наговорено...

    В этом, наверное, одна из особенностей Дзюбы: логичное и толковое в его словах всегда соседствует с чрезмерно эмоциональным, с обидами и с чем-то очень спорным», – написал Шнякин в своем телеграм-канале.

    Кто победит в Эль Класико? Получи бесплатный бонус в 17000 рублей и ставь на матч «Реала» с «Барсой»

    Источник: телеграм-канал Дмитрия Шнякина

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.03.2023 12:01
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +13597

      Алексей З 2 марта, 13:00

      Показалось , что много лицемерия и самолюбования.
      Он не стоит того внимание , которое ему отводится в инфополе.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11