«Логичное и толковое в его словах всегда соседствует с чем-то очень спорным». Шнякин – об интервью Дзюбы

Футбольный комментатор Дмитрий Шнякин поделился впечатлениями от интервью Артема Дзюбы Нобелю Арустамяну.

«Изучаю интервью Дзюбы. А ведь занятно иногда из контекста смыслы вырывать. Например...

Да, знали/догадывались все, что с Семаком у форварда были разногласия. Понятно, что Дзюба приносил тренеру результат, но его влияние на коллектив и на игру Богдановича не до конца устраивали.

Ему просто хотелось бы во всех смыслах менее зависимым от такой масштабной фигуры. И Дзюбе это не нравилось, естественно. Нормальная, кстати, ситуация, с чьей стороны ни посмотри. Сплошь и рядом такие ситуации в игровых видах спорта.

Но удалим из головы этот контекст и попробуем воспринимать слова Дзюбы на уровне заголовков:

– Зенит Санкт-Петербург превращает в клуб из Рио-де-Жанейро;

– мне кажется, в российской команде должен быть российский костяк;

– надо больше доверять молодым, делать на них ставку, а не тренировать всe готовое.

Экхм... Ну и в чeм он не прав?:) Лично я пока со всем согласен.

И в целом в первые 15 минут было много толкового. «Зачем меня сталкивать со Смоловым?», «зачем мне проходить просмотр в Торпедо?», «вряд ли воспитанника Спартака захотят видеть в ЦСКА», «нет смысла возвращаться в Спартак, болельщики не поймут».

И все-таки есть контекст. И есть всe остальное, сказанное в интервью. Пока не посмотрел, но уже представляю, что там наговорено...

В этом, наверное, одна из особенностей Дзюбы: логичное и толковое в его словах всегда соседствует с чрезмерно эмоциональным, с обидами и с чем-то очень спорным», – написал Шнякин в своем телеграм-канале.

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