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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    «Он не знал игроков «Зенита» и почти всех хотел убрать». Дзюба – о конфликте с Манчини

    Форвард «Локомотива» Артем Дзюба рассказал о своем отношении к Роберто Манчини. Россиянин играл под его руководством в «Зените».

    – Ему было все равно на футболистов. Он их в принципе не всех знал. Он ушел через год, когда «Зенит» был на 5-м месте. Нормально это? Кто плохой: Манчини или Дзюба? Дзюба ушел в Тулу.

    – То есть ты признаешь конфликт с Манчини?

    – Не было конфликта. Он в один момент невзлюбил меня. Он почти всех хотел убрать. Убирал меня, Шатова, Кержакова, Анюкова. Не трогал те позиции, на которых не мог найти замену. Он никого и не знал, но ему и не было это интересно.

    • Манчини работал в «Зените» в сезоне-2017/2018.
    • Сейчас он возглавляет сборную Италии.

    Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна

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    01.03.2023 21:30
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +67524

      portero 2 марта, 07:36

      У дзюбы все виноваты, все его мудилу обижали. Мазохист он как посчитает что его обидели, так начинает усиленно тренироваться, но потом опять включает "царя"...

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      Рейтинг: +9748

      САДЫЧОК 2 марта, 00:07

      Манчини тренер Чемпионов Европы - а , Дзюба Бревно и дрочер.

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