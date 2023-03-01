«Он не знал игроков «Зенита» и почти всех хотел убрать». Дзюба – о конфликте с Манчини

Форвард «Локомотива» Артем Дзюба рассказал о своем отношении к Роберто Манчини. Россиянин играл под его руководством в «Зените».

– Ему было все равно на футболистов. Он их в принципе не всех знал. Он ушел через год, когда «Зенит» был на 5-м месте. Нормально это? Кто плохой: Манчини или Дзюба? Дзюба ушел в Тулу.

– То есть ты признаешь конфликт с Манчини?

– Не было конфликта. Он в один момент невзлюбил меня. Он почти всех хотел убрать. Убирал меня, Шатова, Кержакова, Анюкова. Не трогал те позиции, на которых не мог найти замену. Он никого и не знал, но ему и не было это интересно.