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    Какой вы футболист?

    Быстров: «Спартак» может выиграть РПЛ в этом сезоне. «Зенит» психует»

    Экс-игрок «Спартака» Владимир Быстров считает, что московский клуб может стать чемпионом России в этом сезоне.

    «Чемпионство «Спартака» в РПЛ? Почему нет. «Спартак» может выиграть. Они пытаются играть с «Зенитом» на встречных курсах. Так легко петербуржцам матчи уже не даются. Нужно настраиваться, терпеть. Психуют.

    Это все говорит о том, что где-то они приближаются. Иностранцы более качественные стали. Абаскаль реанимировал русских футболистов, которые в последние годы сникли. И про Зобнина говорили, что не может, и про многих других.

    Нормальный тренер пришел, немного раскрепостил их, дал понять, что играют в атаку и вот результат», — сказал Быстров.

    • «Спартак» отстает от «Зенита» на 6 очков.
    • РПЛ возобновится 3 марта.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.03.2023 13:59
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2087

      upiter622 1 марта, 17:12

      Завербовали! Но как он мог! Он такой доверчивый! Рука! Его пытали! Как же я раньше не догадался!)))))

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      Рейтинг: +4888

      алдан2014 1 марта, 17:11

      Вова молодец

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      Рейтинг: +3218

      Эном айс 1 марта, 16:01

      Быстрый во всём "быстрый".. Недавно ещё с ногами на розовом унитазе сидел.
      Эх,Вовка..одно слово "вовка"..(
      Но.
      Не признать ,что Спартак обрёл креативную стремительность- невозможно.
      И, что Зенит психует,отчасти верно.
      И даже,с*ка, очевидно.

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      Рейтинг: +4039

      Kollljan 1 марта, 15:56

      Не видно, однако, того, что Зенит психует. Чемпионат возобновится через несколько дней. Будут сыграны пара-тройка туров, а там посмотрим - кто психует, а кто нет.

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      Рейтинг: +261

      Рыло свина 1 марта, 15:44

      Вовка опять перебежал в Спартак?

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      Рейтинг: +17913

      paracetamol 1 марта, 15:15

      Это у Вофки-предателя крыша едет. Зенит - чемпион!

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      Рейтинг: +5307

      ААМ 1 марта, 14:10

      Быстров несёт чушь всегда и сейчас тоже.

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