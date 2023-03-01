Быстров: «Спартак» может выиграть РПЛ в этом сезоне. «Зенит» психует»

Экс-игрок «Спартака» Владимир Быстров считает, что московский клуб может стать чемпионом России в этом сезоне.
«Чемпионство «Спартака» в РПЛ? Почему нет. «Спартак» может выиграть. Они пытаются играть с «Зенитом» на встречных курсах. Так легко петербуржцам матчи уже не даются. Нужно настраиваться, терпеть. Психуют.
Это все говорит о том, что где-то они приближаются. Иностранцы более качественные стали. Абаскаль реанимировал русских футболистов, которые в последние годы сникли. И про Зобнина говорили, что не может, и про многих других.
Нормальный тренер пришел, немного раскрепостил их, дал понять, что играют в атаку и вот результат», — сказал Быстров.
- «Спартак» отстает от «Зенита» на 6 очков.
- РПЛ возобновится 3 марта.
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