Быстров: «Спартак» может выиграть РПЛ в этом сезоне. «Зенит» психует»

Экс-игрок «Спартака» Владимир Быстров считает, что московский клуб может стать чемпионом России в этом сезоне.

«Чемпионство «Спартака» в РПЛ? Почему нет. «Спартак» может выиграть. Они пытаются играть с «Зенитом» на встречных курсах. Так легко петербуржцам матчи уже не даются. Нужно настраиваться, терпеть. Психуют.

Это все говорит о том, что где-то они приближаются. Иностранцы более качественные стали. Абаскаль реанимировал русских футболистов, которые в последние годы сникли. И про Зобнина говорили, что не может, и про многих других.

Нормальный тренер пришел, немного раскрепостил их, дал понять, что играют в атаку и вот результат», — сказал Быстров.

«Спартак» отстает от «Зенита» на 6 очков.

РПЛ возобновится 3 марта.

Кто победит в Эль Класико? Получи бесплатный бонус в 17000 рублей и ставь на матч «Реала» с «Барсой»