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  • Быстров: «Спартак» может выиграть РПЛ в этом сезоне. «Зенит» психует»

Быстров: «Спартак» может выиграть РПЛ в этом сезоне. «Зенит» психует»

1 марта 2023, 13:59
7

Экс-игрок «Спартака» Владимир Быстров считает, что московский клуб может стать чемпионом России в этом сезоне.

«Чемпионство «Спартака» в РПЛ? Почему нет. «Спартак» может выиграть. Они пытаются играть с «Зенитом» на встречных курсах. Так легко петербуржцам матчи уже не даются. Нужно настраиваться, терпеть. Психуют.

Это все говорит о том, что где-то они приближаются. Иностранцы более качественные стали. Абаскаль реанимировал русских футболистов, которые в последние годы сникли. И про Зобнина говорили, что не может, и про многих других.

Нормальный тренер пришел, немного раскрепостил их, дал понять, что играют в атаку и вот результат», — сказал Быстров.

  • «Спартак» отстает от «Зенита» на 6 очков.
  • РПЛ возобновится 3 марта.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Быстров Владимир
Комментарии (7)
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ААМ
1677669014
Быстров несёт чушь всегда и сейчас тоже.
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paracetamol
1677672917
Это у Вофки-предателя крыша едет. Зенит - чемпион!
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Рыло свина
1677674667
Вовка опять перебежал в Спартак?
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Kollljan
1677675387
Не видно, однако, того, что Зенит психует. Чемпионат возобновится через несколько дней. Будут сыграны пара-тройка туров, а там посмотрим - кто психует, а кто нет.
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Эном айс
1677675685
Быстрый во всём "быстрый".. Недавно ещё с ногами на розовом унитазе сидел. Эх,Вовка..одно слово "вовка"..( Но. Не признать ,что Спартак обрёл креативную стремительность- невозможно. И, что Зенит психует,отчасти верно. И даже,с*ка, очевидно.
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алдан2014
1677679903
Вова молодец
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upiter622
1677679950
Завербовали! Но как он мог! Он такой доверчивый! Рука! Его пытали! Как же я раньше не догадался!)))))
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