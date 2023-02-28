Президент «ПСЖ» Аль-Хелайфи прокомментировал обвинения в участии в похищении человека

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи отреагировал на обвинения в свой адрес в участии в похищении катарского бизнесмена Тайеба Бенабдеррахмана.

«Они меняли своих адвокатов большее количество раз, чем свои показания. Это откровенная манипуляция средствами массовой информации.

Я просто поражeн тем, что так много людей восприняли их противоречия, как заслуживающие доверия. Справедливость восторжествует», — цитирует Аль-Хелаифи Daily Mail.

Сообщалось, что у катарского бизнесмена был компромат на президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелайфи.

Мужчину арестовали и держали в тюрьме девять месяцев.

Отпустили бизнесмена только после того, как он отдал компрометирующие документы.

Кто победит в Эль Класико? Получи бесплатный бонус в 17000 рублей и ставь на матч «Реала» с «Барсой»