Президент «ПСЖ» Аль-Хелайфи прокомментировал обвинения в участии в похищении человека

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи отреагировал на обвинения в свой адрес в участии в похищении катарского бизнесмена Тайеба Бенабдеррахмана.
«Они меняли своих адвокатов большее количество раз, чем свои показания. Это откровенная манипуляция средствами массовой информации.
Я просто поражeн тем, что так много людей восприняли их противоречия, как заслуживающие доверия. Справедливость восторжествует», — цитирует Аль-Хелаифи Daily Mail.
- Сообщалось, что у катарского бизнесмена был компромат на президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелайфи.
- Мужчину арестовали и держали в тюрьме девять месяцев.
- Отпустили бизнесмена только после того, как он отдал компрометирующие документы.
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Источник: «Чемпионат»