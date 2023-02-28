В Париже начали расследование дела о похищении и пытках бизнесмена, у которого был компромат на президента «ПСЖ»

В понедельник, 27 февраля, парижский суд назначил трех следственных судей для работы над делом о похищении, изоляции и пытках катарского бизнесмена Тайеба Бенабдеррахмана.

Сообщалось, что у Бенабдеррахмана был компромат на президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелайфи.

Мужчину арестовали и держали в тюрьме девять месяцев. Отпустили бизнесмена только после того, как он отдал компрометирующие документы.

«Мы очень рады, что это дело наконец-то стало предметом расследования французского правосудия», – заявили адвокаты Бенабдеррахмана.

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