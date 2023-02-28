Агент Головина рассказал о реакции игрока на продление контракта с «Монако»

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, прокомментировал подписание нового контракта с монегасками до 2026 года.

«Саша доволен, что продлил контракт с «Монако». Ему комфортно в этом клубе, к нему замечательно относятся партнeры, руководство, главный тренер.

Здесь он вырос как игрок, все его поддерживают, что способствует тому, как Головин играет.

Саша настроен и дальше себя хорошо проявлять, чтобы добиваться с «Монако» тех целей, которые стоят перед клубом. Всe так, как и должно быть», – сказал агент.

26-летний Головин выступает за «Монако» с 2018 года.

Он провел 166 матчей, забил 23 гола и сделал 32 ассиста.

Сообщалось, что на хавбека претендует «Боруссия» Д.

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