«ПСЖ» продаст Мбаппе летом, если не продлит с ним контракт

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе может покинуть клуб летом.

По информации L’Equipe, в ближайшие четыре месяца француз должен решить, будет ли он активировать опцию продления контракта с «ПСЖ» до 2025 года.

Если Мбаппе откажется активировать опцию продления соглашения, его контракт с клубом истечет летом 2024 года. В таком случае «ПСЖ» будет вынужден продать футболиста этим летом, чтобы не потерять бесплатно через год.

Мбаппе перешел в «ПСЖ» летом 2017-го.

Он лучший бомбардир в истории клуба вместе с Эдинсоном Кавани (по 200 голов).

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