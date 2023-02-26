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«Манчестер Юнайтед» не сможет летом подписать Френки

26 февраля 2023, 08:37

Ожидается, что «Манчестер Юнайтед» летом вновь предпримет попытки купить полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга.

Однако, как пишет Transfer News Live со ссылкой на журналиста Хави Мигеля, англичанам вновь будет отказано.

  • 25-летний нидерландец стоит 50 миллионов евро.
  • В сезоне Примеры у де Йонга 20 матчей, 2 гола, ассист.
  • Де Йонг знаком с тренером «МЮ» Эриком тен Хагом по работе в «Аяксе».

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Источник: твиттер Transfer News Live
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Манчестер Юнайтед Барселона де Йонг Френки
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