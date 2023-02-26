«Манчестер Юнайтед» не сможет летом подписать Френки

Ожидается, что «Манчестер Юнайтед» летом вновь предпримет попытки купить полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга.

Однако, как пишет Transfer News Live со ссылкой на журналиста Хави Мигеля, англичанам вновь будет отказано.

25-летний нидерландец стоит 50 миллионов евро.

В сезоне Примеры у де Йонга 20 матчей, 2 гола, ассист.

Де Йонг знаком с тренером «МЮ» Эриком тен Хагом по работе в «Аяксе».

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