Канчельскис объяснил, почему Головину нет смысла покидать «Монако»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис рекомендует игроку «Монако» Александру Головину не менять клуб в ближайшее время.

«В случае Александра Головина я думаю, что он вполне может оставаться в «Монако» и продолжать свое развитие в этой команде. Тем более, «Монако» разве плохой клуб? Он находится на лидирующих позициях французского чемпионата, поэтому переходить Александру в другую лигу не имеет никакого смысла на сегодняшний день.

У «Монако» есть потенциал для роста, и я думаю, что Головин может продолжать вкладываться в успехи своей команды», – сказал Канчельскис.

Головин в Монако с 2018 года.

В этом сезоне Лиги 1 у Головина 6 голов – личный рекорд.

Сообщалось, что Головиным интересуется «Боруссия» Д.

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