Месси отказывается сокращать зарплату по новому контракту с «ПСЖ»

Стало известно, в чем проблема в переговорах «ПСЖ» и форварда Лионеля Месси о новом контракте.

Парижане хотят, чтобы игрок пошел на понижение зарплаты. Месси отказывается терять в деньгах.

Также на настроение Месси негативно может повлиять возможный вылет от «Баварии» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Контракт Месси истекает летом.

Игрок зарабатывает в Париже 38 миллионов евро в год.

Месси перешел в «ПСЖ» в 2021 году как свободный агент из «Барселоны».

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