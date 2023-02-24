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  • Месси отказывается сокращать зарплату по новому контракту с «ПСЖ»

Месси отказывается сокращать зарплату по новому контракту с «ПСЖ»

24 февраля 2023, 21:53

Стало известно, в чем проблема в переговорах «ПСЖ» и форварда Лионеля Месси о новом контракте.

Парижане хотят, чтобы игрок пошел на понижение зарплаты. Месси отказывается терять в деньгах.

Также на настроение Месси негативно может повлиять возможный вылет от «Баварии» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

  • Контракт Месси истекает летом.
  • Игрок зарабатывает в Париже 38 миллионов евро в год.
  • Месси перешел в «ПСЖ» в 2021 году как свободный агент из «Барселоны».

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Источник: Le Parisien
Франция. Лига 1 ПСЖ Месси Лионель
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