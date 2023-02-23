Итальянский журналист: «Не согласен, что Миранчук хорошо играет в Италии»

Массимо Франки, итальянский журналист издания Tuttosport, не в полной мере доволен игрой полузащитника «Торино» Алексея Миранчука.

«Не согласен, что Алексей Миранчук хорошо играет в Италии. Если ты действительно хороший игрок, ты остаешься в «Аталанте», а не отправляешься в аренду в такой второстепенный клуб, как «Торино», после двух сезонов в Бергамо. Если ты действительно хорош, то великий клуб должен тебя оставить и активно задействовать», – сказал Франки.

Миранчук в Серии А с 2020 года, когда «Аталанта» купила игрока у «Локомотива».

В этом сезоне Серии А российский футболист забил 4 мяча в 16 матчах.

Летом Миранчук должен вернуться в «Аталанту».

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