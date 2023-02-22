«Зенит» объявил о проведении благотворительного матча с «Фенербахче» в Стамбуле

«Зенит» и «Фенербахче» проведут благотворительный матч в Стамбуле.

«Встреча состоится 23 марта в Стамбуле на стадионе «Шюкрю Сараджоглу».

Все средства, вырученные от проведения игры, будут направлены на помощь пострадавшим в результате разрушительного землетрясения в Турции», – сообщает пресс-служба «Зенита».

Землетрясение произошло 6 февраля.

Жертвами стихии стали более 42 тысяч человек.

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