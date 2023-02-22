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    «Зенит» объявил о проведении благотворительного матча с «Фенербахче» в Стамбуле

    «Зенит» и «Фенербахче» проведут благотворительный матч в Стамбуле.

    «Встреча состоится 23 марта в Стамбуле на стадионе «Шюкрю Сараджоглу».

    Все средства, вырученные от проведения игры, будут направлены на помощь пострадавшим в результате разрушительного землетрясения в Турции», – сообщает пресс-служба «Зенита».

    • Землетрясение произошло 6 февраля.
    • Жертвами стихии стали более 42 тысяч человек.

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    Источник: телеграм-канал «Зенита»

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    22.02.2023 17:11
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2110

      Bozigit 22 февраля, 17:20

      Браво! Молодцы

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