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  • «Зенит» объявил о проведении благотворительного матча с «Фенербахче» в Стамбуле

«Зенит» объявил о проведении благотворительного матча с «Фенербахче» в Стамбуле

22 февраля 2023, 17:11
1

«Зенит» и «Фенербахче» проведут благотворительный матч в Стамбуле.

«Встреча состоится 23 марта в Стамбуле на стадионе «Шюкрю Сараджоглу».

Все средства, вырученные от проведения игры, будут направлены на помощь пострадавшим в результате разрушительного землетрясения в Турции», – сообщает пресс-служба «Зенита».

  • Землетрясение произошло 6 февраля.
  • Жертвами стихии стали более 42 тысяч человек.

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Источник: телеграм-канал «Зенита»
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Зенит Фенербахче
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