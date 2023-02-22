«Зенит» объявил о проведении благотворительного матча с «Фенербахче» в Стамбуле

«Зенит» и «Фенербахче» проведут благотворительный матч в Стамбуле.
«Встреча состоится 23 марта в Стамбуле на стадионе «Шюкрю Сараджоглу».
Все средства, вырученные от проведения игры, будут направлены на помощь пострадавшим в результате разрушительного землетрясения в Турции», – сообщает пресс-служба «Зенита».
- Землетрясение произошло 6 февраля.
- Жертвами стихии стали более 42 тысяч человек.
Российский футбол возвращается матчем «Локoмотив» – «Спaртак». Выбери победителя с бонусом в 17000 рублей!
Источник: телеграм-канал «Зенита»