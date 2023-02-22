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    Агент Бальде: «У Кейта есть все, чтобы стать лучшим игроком сезона в РПЛ»

    Федерико Пасторелло, агент нападающего «Спартака» Кейта Бальде, рассказал, в какой форме находится футболист.

    «Кейта с нетерпением ждет начала второй части чемпионата. Сейчас «Спартак» наконец составит серьезную конкуренцию «Зениту».

    Бальде со своей стороны сделает для этого все возможное. Он в отличной форме. У него есть все для того, чтобы стать лучшим игроком сезона», – сказал Пасторелло.

    • В августе «Спартак» подписал Бальде в качестве свободного агента.
    • Стороны заключили контракт до лета 2025 года.

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    Источник: Sport24

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    22.02.2023 13:30
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7821

      Беспонтий 22 февраля, 14:15

      " все для того, чтобы стать лучшим "
      будет так
      копыта быстро отросли
      щетина и пятак

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