Агент Бальде: «У Кейта есть все, чтобы стать лучшим игроком сезона в РПЛ»

Федерико Пасторелло, агент нападающего «Спартака» Кейта Бальде, рассказал, в какой форме находится футболист.

«Кейта с нетерпением ждет начала второй части чемпионата. Сейчас «Спартак» наконец составит серьезную конкуренцию «Зениту».

Бальде со своей стороны сделает для этого все возможное. Он в отличной форме. У него есть все для того, чтобы стать лучшим игроком сезона», – сказал Пасторелло.

В августе «Спартак» подписал Бальде в качестве свободного агента.

Стороны заключили контракт до лета 2025 года.

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