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    Где смотреть матч «Тоттенхэм» – «Челси»: 25 тур АПЛ, 26 февраля 2023

    «Тоттенхэм» и «Челси» сыграют в матче 25-го тура АПЛ. Встреча пройдет в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур».

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    «Тоттенхэм» занимает четвертое место в турнирной таблице, имея на счету 42 очка. «Челси» с 31 очком идет десятым.

    Пять последних очных матчей: четыре победы «Челси», одна ничья.

    В последний раз команды встречались 14 августа 2022 года – игра закончилась вничью со счетом 2:2.

    • Игра состоится в воскресенье, 26 февраля.
    • Встречу в прямом эфире покажет Setanta Sports.
    • Начало – в 16:30 мск.

    «Тоттенхэм» – фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на победу команды Антонио Конте составляет 2,50. На выигрыш гостей – 3,00. На ничью можно поставить за 3,40.

    Источник: «Бомбардир»

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