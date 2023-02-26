«Тоттенхэм» и «Челси» сыграют в матче 25-го тура АПЛ. Встреча пройдет в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур».

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«Тоттенхэм» занимает четвертое место в турнирной таблице, имея на счету 42 очка. «Челси» с 31 очком идет десятым.

Пять последних очных матчей: четыре победы «Челси», одна ничья.

В последний раз команды встречались 14 августа 2022 года – игра закончилась вничью со счетом 2:2.

Игра состоится в воскресенье, 26 февраля.

Встречу в прямом эфире покажет Setanta Sports.

Начало – в 16:30 мск.

«Тоттенхэм» – фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на победу команды Антонио Конте составляет 2,50. На выигрыш гостей – 3,00. На ничью можно поставить за 3,40.