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    Где смотреть матч «Марсель» – «ПСЖ»: 25 тур Лига 1, 26 февраля 2023

    «Марсель» и «ПСЖ» сыграют в матче 25-го тура Лиги 1. Встреча пройдет в Марселе на стадионе «Велодром».

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    «ПСЖ» лидирует в чемпионате Франции, имея на счету 57 очка. «Марсель» занимает второе место с 52 очками.

    Пять последних очных матчей: три победы «ПСЖ», одна ничья, один раз выиграл «Марсель».

    • Игра состоится в воскресенье, 26 февраля.
    • Встречу в прямом эфире покажет Setanta Sports.
    • Начало – в 22:45 мск.

    Букмекеры не видят явного фаворита в этом матче. Коэффициент на победу парижской команды составляет 2,47, на выигрыш хозяев – 2,75. На ничью можно поставить за 3,90.

    Источник: «Бомбардир»

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