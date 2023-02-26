«Марсель» и «ПСЖ» сыграют в матче 25-го тура Лиги 1. Встреча пройдет в Марселе на стадионе «Велодром».

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«ПСЖ» лидирует в чемпионате Франции, имея на счету 57 очка. «Марсель» занимает второе место с 52 очками.

Пять последних очных матчей: три победы «ПСЖ», одна ничья, один раз выиграл «Марсель».

Игра состоится в воскресенье, 26 февраля.

Встречу в прямом эфире покажет Setanta Sports.

Начало – в 22:45 мск.

Букмекеры не видят явного фаворита в этом матче. Коэффициент на победу парижской команды составляет 2,47, на выигрыш хозяев – 2,75. На ничью можно поставить за 3,90.