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    Быстров ответил Попову, который назвал позором поражение «Зенита» от «Сепахана»

    Экс-полузащитник «Зенита» Владимир Быстров прокомментировал слова Алексея Попова, который назвал позором поражение «Зенита» от «Сепахана» (0:2) в товарищеском матче.

    «Видимо, Алексей Попов за свою карьеру не привык проигрывать — сплошные победы были у человека, очевидно же. Причeм в каждом матче, в товарищеском в том числе.

    Но, честно говоря, проигрыш футболистов «Зенита» в любом товарищеском матче лично меня никак не удивляет. Абсолютно неважен результат в товарняках, главное — подготовка к чемпионату. В предсезонке можно проиграть вообще всe, что можно и нельзя, но выиграть чемпионат.

    Думаю, каждый тренер будет стремиться именно к такому, нежели выигрывать все встречи в предсезонке и проиграть чемпионат», — написал Быстров в телеграме.

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    Источник: телеграм-канал Владимира Быстрова

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    Сегодня, 16:53
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +299

      crf575757 14 минут назад

      Слышь ты БЫСТРОВ! А как же болельщики,честь клуба,честь страны!!?? Чувствуется что ты это никогда не понимал,поэтому и вырос таким дебилом!

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      Рейтинг: +146

      Литейный 4 (returned) 42 минуты назад

      Товарняки всерьёз воспринимают только спартачи. Гыгыгы

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