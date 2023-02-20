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  • Быстров ответил Попову, который назвал позором поражение «Зенита» от «Сепахана»

Быстров ответил Попову, который назвал позором поражение «Зенита» от «Сепахана»

20 февраля 2023, 16:53
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Экс-полузащитник «Зенита» Владимир Быстров прокомментировал слова Алексея Попова, который назвал позором поражение «Зенита» от «Сепахана» (0:2) в товарищеском матче.

«Видимо, Алексей Попов за свою карьеру не привык проигрывать — сплошные победы были у человека, очевидно же. Причeм в каждом матче, в товарищеском в том числе.

Но, честно говоря, проигрыш футболистов «Зенита» в любом товарищеском матче лично меня никак не удивляет. Абсолютно неважен результат в товарняках, главное — подготовка к чемпионату. В предсезонке можно проиграть вообще всe, что можно и нельзя, но выиграть чемпионат.

Думаю, каждый тренер будет стремиться именно к такому, нежели выигрывать все встречи в предсезонке и проиграть чемпионат», — написал Быстров в телеграме.

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Источник: телеграм-канал Владимира Быстрова
Россия. Премьер-лига Зенит Быстров Владимир
Комментарии (1)
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crf575757
1676906216
Слышь ты БЫСТРОВ! А как же болельщики,честь клуба,честь страны!!?? Чувствуется что ты это никогда не понимал,поэтому и вырос таким дебилом!
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