Технический директор «ПСЖ» Кампуш спустился на скамейку по ходу игры с «Лиллем» и стал руководить командой

Луиш Кампуш, технический директор «ПСЖ», спустился с трибуны на скамейку по ходу матча 24-го тура Лиги 1 против «Лилля» (4:3).

Это случилось, когда «ПСЖ» упустил преимущество в два мяча и счет стал 2:2. Кампуш стал руководить командой, кричать игрокам вместе с главным тренером Кристофом Гальтье.

На этой неделе сообщалось, что Кампуш хочет заменить Гальтье Жозе Моуринью.

Гальтье принял команду летом.

«ПСЖ» с отрывом лидирует в Лиге 1.

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