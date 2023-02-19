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    Технический директор «ПСЖ» Кампуш спустился на скамейку по ходу игры с «Лиллем» и стал руководить командой

    Луиш Кампуш, технический директор «ПСЖ», спустился с трибуны на скамейку по ходу матча 24-го тура Лиги 1 против «Лилля» (4:3).

    Это случилось, когда «ПСЖ» упустил преимущество в два мяча и счет стал 2:2. Кампуш стал руководить командой, кричать игрокам вместе с главным тренером Кристофом Гальтье.

    • На этой неделе сообщалось, что Кампуш хочет заменить Гальтье Жозе Моуринью.
    • Гальтье принял команду летом.
    • «ПСЖ» с отрывом лидирует в Лиге 1.

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    Источник: твиттер «Матч ТВ»

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    19.02.2023 22:18
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