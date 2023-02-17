Польша вслед за США и Великобританией снялась с ЧМ по боксу из-за присутствия там россиян

Сборная Польши пропустит ближайшие ЧМ по боксу среди мужчин и женщин. Причина – присутствие на турнирах россиян.

Ранее аналогичное решение приняли в США, Ирландии, Чехии. Великобритания снялась только с женского ЧМ.

Россияне будут выступать на турнире под своим флагом и гимном.

IBA, которая проводит турнир, возглавляет россиянин Умар Кремлев.

Польша угрожает бойкотом Олимпиады-2024, если там будут россияне.

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