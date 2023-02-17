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  • Польша вслед за США и Великобританией снялась с ЧМ по боксу из-за присутствия там россиян

Польша вслед за США и Великобританией снялась с ЧМ по боксу из-за присутствия там россиян

17 февраля 2023, 13:21
6

Сборная Польши пропустит ближайшие ЧМ по боксу среди мужчин и женщин. Причина – присутствие на турнирах россиян.

Ранее аналогичное решение приняли в США, Ирландии, Чехии. Великобритания снялась только с женского ЧМ.

  • Россияне будут выступать на турнире под своим флагом и гимном.
  • IBA, которая проводит турнир, возглавляет россиянин Умар Кремлев.
  • Польша угрожает бойкотом Олимпиады-2024, если там будут россияне.

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Источник: телеграм-канал «Р-Спорт»
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Комментарии (6)
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R_a_i_n
1676631305
Плакать никто не будет точно.
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ilichkadr
1676633067
Зассали!
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3meeeD
1676633218
Ну так наоборот должно быть,желание нашим пона5издить.а тут ,бабу вовремя течки включают.
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Fialet
1676635588
Ну и нас рать.
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vladik12
1676636763
Зассали за свои хлебальнички!
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jek718875
1676640268
Отлищщщно!
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