Польша вслед за США и Великобританией снялась с ЧМ по боксу из-за присутствия там россиян

Сборная Польши пропустит ближайшие ЧМ по боксу среди мужчин и женщин. Причина – присутствие на турнирах россиян.
Ранее аналогичное решение приняли в США, Ирландии, Чехии. Великобритания снялась только с женского ЧМ.
- Россияне будут выступать на турнире под своим флагом и гимном.
- IBA, которая проводит турнир, возглавляет россиянин Умар Кремлев.
- Польша угрожает бойкотом Олимпиады-2024, если там будут россияне.
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Источник: телеграм-канал «Р-Спорт»