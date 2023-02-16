Головин – в старте «Монако» на матч Лиги Европы с «Байером»

«Монако» на выезде сыграет с «Байером» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

В составе монегасков с первых минут выйдет полузащитник Александр Головин.

Российский вратарь «Байера» Андрей Лунев не попал в заявку на игру, а экс-форвард «Зенита» Сердар Азмун остался в запасе.

Матч в Леверкузене начнется в 23:00 мск.

Головин в этом сезоне забил 5 голов и сделал 7 ассистов в 31 встрече.

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