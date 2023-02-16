«Барселона» и «Манчестер Юнайтед» сыграют в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Встреча пройдет на стадионе «Камп Ноу» в Испании. Начало – в 20:45 по московскому времени.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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Стартовые составы:

Барса : тер Штеген, Араухо, Педри, Левандовски, Алонсо, Альба, Кессье, де Йонг, Рафинья, Кунде, Гави.

: тер Штеген, Араухо, Педри, Левандовски, Алонсо, Альба, Кессье, де Йонг, Рафинья, Кунде, Гави. МЮ: де Хеа, Маласиа, Варан, Шоу, Ван-Биссака, Фред, Каземиро, Бруну Фернандеш, Рашфорд, Вегорст, Санчо.

Судья: Маурицио Мариани (Италия)

Матчей в еврокубках этого сезона: 7

Желтые карточки: 35 (5 в среднем за матч)

Красные карточки: 1

Фолы в среднем за матч: 21

Пять последних очных матчей: три победы «Барсы», одна ничья, один раз выиграл «МЮ».

В последний раз команды встречались 16 апреля 2019 года – «Барса» победила со счетом 3:0. Лионель Месси сделал дубль.

Коэффициенты:

Победа Барсы – 1.82

Ничья – 4.00

Победа МЮ – 5.20

Прогноз на матч: победа Барселоны

Где смотреть матч Барселона – МЮ