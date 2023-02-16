«Барселона» и «Манчестер Юнайтед» сыграют в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Встреча пройдет на стадионе «Камп Ноу» в Испании. Начало – в 20:45 по московскому времени.
«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Знаешь победителя? Получи бонус в 17000 рублей и ставь на матч
Стартовые составы:
- Барса: тер Штеген, Араухо, Педри, Левандовски, Алонсо, Альба, Кессье, де Йонг, Рафинья, Кунде, Гави.
- МЮ: де Хеа, Маласиа, Варан, Шоу, Ван-Биссака, Фред, Каземиро, Бруну Фернандеш, Рашфорд, Вегорст, Санчо.
Судья: Маурицио Мариани (Италия)
- Матчей в еврокубках этого сезона: 7
- Желтые карточки: 35 (5 в среднем за матч)
- Красные карточки: 1
- Фолы в среднем за матч: 21
Пять последних очных матчей: три победы «Барсы», одна ничья, один раз выиграл «МЮ».
В последний раз команды встречались 16 апреля 2019 года – «Барса» победила со счетом 3:0. Лионель Месси сделал дубль.
Коэффициенты:
Прогноз на матч: победа Барселоны
Источник: «Бомбардир»