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    Прогнозы и коэффициенты на матч «Барселона» – «Манчестер Юнайтед»

    «Барселона» и «Манчестер Юнайтед» сыграют в первом матче 1/16 финала Лиги чемпионов. Встреча пройдет на стадионе «Камп Ноу» в Испании. Начало – в 20:45 по московскому времени.

    «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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    Стартовые составы:

    • Барса: тер Штеген, Араухо, Педри, Левандовски, Алонсо, Альба, Кессье, де Йонг, Рафинья, Кунде, Гави.
    • МЮ: де Хеа, Маласиа, Варан, Шоу, Ван-Биссака, Фред, Каземиро, Бруну Фернандеш, Рашфорд, Вегорст, Санчо.

    Судья: Маурицио Мариани (Италия)

    • Матчей в еврокубках этого сезона: 7
    • Желтые карточки: 35 (5 в среднем за матч)
    • Красные карточки: 1
    • Фолы в среднем за матч: 21

    Пять последних очных матчей: три победы «Барсы», одна ничья, один раз выиграл «МЮ».

    В последний раз команды встречались 16 апреля 2019 года – «Барса» победила со счетом 3:0. Лионель Месси сделал дубль.

    Коэффициенты:

    • Победа Барсы – 1.82
    • Ничья – 4.00
    • Победа МЮ – 5.20

    Прогноз на матч: победа Барселоны

    Где смотреть матч Барселона – МЮ

    Источник: «Бомбардир»

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