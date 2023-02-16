«Барселона» и «Манчестер Юнайтед» сыграют в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Встреча пройдет на стадионе «Камп Ноу» в Испании. Начало – в 20:45 по московскому времени.

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Пять последних очных матчей: три победы «Барсы», одна ничья, один раз выиграл «МЮ».

Игра состоится в четверг, 16 февраля.

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

Матч также будет транслировать «Фонбет».

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

«Барса» – фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на победу каталонцев составляет 1,76. На ничью – 4,10. На выигрыш «МЮ» можно поставить за 4,70.

Прогноз на матч Барселона – Манчестер Юнайтед