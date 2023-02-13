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    Где смотреть матч «Барселона» – «Манчестер Юнайтед»: 1/16 финала Европы, 16 февраля 2023

    «Барселона» и «Манчестер Юнайтед» сыграют в первом матче 1/16 финала Лиги чемпионов. Встреча пройдет на стадионе «Камп Ноу» в Испании.

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    Пять последних очных матчей: три победы «Барсы», одна ничья, один раз выиграл «МЮ».

    • Игра состоится в четверг, 16 февраля.
    • Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
    • Матч также будет транслировать «Фонбет».
    • Начало – в 20:45 по московскому времени.

    «Барса» – фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на победу каталонцев составляет 1,76. На ничью – 4,10. На выигрыш «МЮ» можно поставить за 4,70.

    Источник: «Бомбардир»

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