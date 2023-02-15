Аллегри: «Лига Европы для «Ювентуса» – это путь в Лигу чемпионов на следующий сезон»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался о важности Лиги Европы для команды.

«Лига Европы – это наша важная цель, это путь в Лигу чемпионов на следующий сезон. Хотим добраться до финала. Но в этом турнире непросто побеждать.

Лига Европы заполнит нам календарь. Хорошо играть много», – сказал Аллегри.

В 1/16 финала Лиги Европы «Ювентус» встретится с французским «Нантом».

«Ювентус» идет в Серии А 9-м.

Осенью туринцы вылетели из Лиги чемпионов.

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