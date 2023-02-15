Когда и за сколько «Торино» выкупит Миранчука? Что говорит об этом руководство клуба?

Алексей Миранчук преобразился в этом сезоне. Сам «Торино» косвенно претендует на еврокубковую зону, а Миранчук – один из важнейших игроков проекта. Напоминаем: он находится в аренде с правом выкупа. А думает ли «Торино» о его выкупе?

Как играет Миранчук и что о нем говорят боссы «Торино»?

Статистика Алексея Миранчука в Серии А:

16 матчей – 14 в основе;

6 полных матчей;

1168 минут на поле;

4 гола;

2 ассиста.

А вот все 4 гола Миранчука в этом сезона чемпионата Италии.

Против «Монцы»:

Против «Милана»:

Против «Вероны»:

Против «Фиорентины»:

Голы Миранчука принесли или помогли набрать «Торино» 10 очков в этом сезоне чемпионата Италии. Без его вклада команда прямо сейчас была бы близка к зоне вылета.

После перехода главный тренер «Торино» Иван Юрич говорил о Миранчуке: «Он быстро адаптируется. У него есть преимущество – он работал с Гасперини. Мы можем рассмотреть его выход в старте. По моему мнению, Миранчук знает, что нам нужно делать. За два года в «Аталанте» он не смог стать игроком старта. Это огромный шанс для него».

А вот слова Юрича сейчас: «У меня только положительные эмоции к нему. Алексей – особенный парень. Ему нужно дать возможность проявлять себя. У него очень высокий средний показатель забитых голов, учитывая, что он пропустил первые шесть или семь игр. Для его позиции на поле нормально демонстрировать не так много стабильности. Тем не менее мы очень счастливы за него».

Технический директор клуба Давиде Ваньяти рассказывал в ноябре, что в «Торино» все довольны игрой Миранчука.

Что известно о выкупе Алексея Миранчука?

Изначально условия были такими: 12 млн евро – и выкуп необязательный, но право есть. Первые слухи о вероятной сделке появились в январе. Конкретика появилась в начале февраля, когда высказался Ваньятти:

«Мы очень довольны выступлениями Миранчука за «Торино». Решение по его выкупу из «Аталанты» будет принято скоро».

Дальше – инсайд Tuttosport: «Торино» действительно хочет выкупить Миранчука, потому что это желание Ивана Юрича.

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Текст: Илья Егоров

Фото: Keystone Press Agency, XinHua/Global Look Press