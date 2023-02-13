Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    МОК настоятельно попросил коалицию из 35 стран не требовать отстранения России от Олимпиады-2024

    Международный олимпийский комитет (МОК) обратился к странам, выступающим против участия российских спортсменов на Олимпийских играх 2024 года в Париже, сообщает Spiegel.

    МОК направил письма в олимпийские комитеты тех стран, которые принимали участие в саммите 10 февраля. На нем образовалась коалиция из 35 стран, которые будут требовать недопуска России и Белоруссии к Олимпиаде-2024.

    «Мы настоятельно рекомендуем вам связаться со своим министром, чтобы убедиться, что декларация не подписывается, или, по крайней мере, убедиться, что формулировка максимально отражает мнение олимпийского движения», – говорится в письме МОК.

    • Летняя Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.
    • Сообщалось, что российские спортсмены могут поехать на Игры при выполнении двух условий.

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

    Источник: «Р-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:31
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11