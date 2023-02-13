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  • МОК настоятельно попросил коалицию из 35 стран не требовать отстранения России от Олимпиады-2024

МОК настоятельно попросил коалицию из 35 стран не требовать отстранения России от Олимпиады-2024

13 февраля 2023, 21:31
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Международный олимпийский комитет (МОК) обратился к странам, выступающим против участия российских спортсменов на Олимпийских играх 2024 года в Париже, сообщает Spiegel.

МОК направил письма в олимпийские комитеты тех стран, которые принимали участие в саммите 10 февраля. На нем образовалась коалиция из 35 стран, которые будут требовать недопуска России и Белоруссии к Олимпиаде-2024.

«Мы настоятельно рекомендуем вам связаться со своим министром, чтобы убедиться, что декларация не подписывается, или, по крайней мере, убедиться, что формулировка максимально отражает мнение олимпийского движения», – говорится в письме МОК.

  • Летняя Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.
  • Сообщалось, что российские спортсмены могут поехать на Игры при выполнении двух условий.

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Источник: «Р-Спорт»
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Комментарии (1)
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R_a_i_n
1676314061
Интересные ребята. Сначала сами кашу заварили, а теперь чего-то там про олимпийское движение говорят.
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