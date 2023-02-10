35 стран будут требовать недопуска россиян и белорусов к участию в Олимпиаде-2024

Десятки стран объединились, чтобы не допустить российских и белорусских спортсменов к участию в летних Олимпийских играх 2024 года.

По словам министра образования, науки и спорта Литвы Юргиты Шюгждинене, в эту группу входят 35 государств, в частности, США, Германия, Франция, Великобритания и Япония.

При этом министр уточнила, что речь не идет о бойкоте соревнований.

Летняя Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Сообщалось, что российские спортсмены могут поехать на Игры при выполнении двух условий.

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