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  • 35 стран будут требовать недопуска россиян и белорусов к участию в Олимпиаде-2024

35 стран будут требовать недопуска россиян и белорусов к участию в Олимпиаде-2024

10 февраля 2023, 20:04
9

Десятки стран объединились, чтобы не допустить российских и белорусских спортсменов к участию в летних Олимпийских играх 2024 года.

По словам министра образования, науки и спорта Литвы Юргиты Шюгждинене, в эту группу входят 35 государств, в частности, США, Германия, Франция, Великобритания и Япония.

При этом министр уточнила, что речь не идет о бойкоте соревнований.

  • Летняя Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.
  • Сообщалось, что российские спортсмены могут поехать на Игры при выполнении двух условий.

ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

Источник: «Чемпионат»
Оффтоп
Комментарии (9)
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_MATRIX_
1676048824
Ну и йух на эти ушлёпские страны.
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Rabinovi_ch
1676048889
Есть геи, а есть пи**расты. Вот они пи**расты в самом поганом смысле слова.
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Таврида
1676050843
Список "протестующих" можно даже не оглашать, как всегда, США и их штатные холуи.
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Dimonadze
1676059604
35 стран? Интересно какие? Сомневаюсь, что наьерётся 35 противников Да и кто это сказал? Министр Литвы? Весомая личность
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Степашкин Вова
1676111090
Админы почему этот чепушила ЛЁша 3 оскорбляет людей?
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