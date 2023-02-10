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    35 стран будут требовать недопуска россиян и белорусов к участию в Олимпиаде-2024

    Десятки стран объединились, чтобы не допустить российских и белорусских спортсменов к участию в летних Олимпийских играх 2024 года.

    По словам министра образования, науки и спорта Литвы Юргиты Шюгждинене, в эту группу входят 35 государств, в частности, США, Германия, Франция, Великобритания и Япония.

    При этом министр уточнила, что речь не идет о бойкоте соревнований.

    • Летняя Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.
    • Сообщалось, что российские спортсмены могут поехать на Игры при выполнении двух условий.

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +681

      Таврида 11 минут назад

      Список "протестующих" можно даже не оглашать, как всегда, США и их штатные холуи.

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      Рейтинг: +826

      7:1 14 минут назад

      в мире насчитывается 206 олимпийских комитетов, признанных МОК. окей, допустим, там не у всех право голоса, оставим сотню. 35 уже против, понятно, но остаются (условно) 65 других.

      написано, что решения принимаются простым большинством голосов. а какие-то сверхважные вещи - двумя третями голосов. изменение правил, добавление новых видов спорта - понятно. а отстранение россии - непонятно. 51% нужен, или две трети.

      в любом случае, будет куча воздержавшихся стран, но будут и те, кто отдаст голос за нас. и вот эти 35 стран ну никак не наберут свои 51%, чтобы отстранить россию.

      пользуясь случаем, хочу сказать прибалтам, что они дезеувы, и вот эта юргита шюгждинене - дезеувиха в третьем поколении.

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      Рейтинг: +505

      ПалкоВводецъ (returned) 23 минуты назад

      Пётр Великий : "Когда Европа начинает корчить рожи и поворачивается к России @опой - значит мы на верном пути. Для величия России это не страшно. Страшно будет Европе, когда Россия повернётся к ней задом. Вот тогда они познают свою истинную ничтожность по сравнению с Величеством России."

      2
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      Рейтинг: +884

      Rabinovi_ch 43 минуты назад

      Есть геи, а есть пи**расты.
      Вот они пи**расты в самом поганом смысле слова.

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      Рейтинг: +633

      _MATRIX_ 44 минуты назад

      Ну и йух на эти ушлёпские страны.

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