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    Стали известны 26 претендентов на попадание в команду года ФИФА. Роналду – в списке

    Определились 26 претендентов на попадание в команду года по версии ФИФА и FIFPro.

    Выбор был сделан по результатам голосования футболистов. Учитывались выступления в период с 8 августа 2021 года по 18 декабря 2022 года.

    Символическая сборная года из 11 футболистов будет объявлена на церемонии в Париже 27 февраля.

    Вратари: Алисон («Ливерпуль»), Тибо Куртуа («Реал»), Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»).

    Защитники: Жоао Канселу («Бавария»), Альфонсо Дэвис («Бавария»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Йошко Гвардиол («Лейпциг»), Ашраф Хакими («ПСЖ»), Тео Эрнандес («Милан») Антонио Рюдигер («Реал»), Тиаго Силва («Челси»).

    Полузащитники: Джуд Беллингем («Боруссия» Д), Каземиро («Манчестер Юнайтед»), Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»), Энцо Фернандес («Челси»), Гави («Барселона»), Лука Модрич («Реал»), Педри («Барселона»), Федерико Вальверде («Реал»).

    Нападающие: Карим Бензема («Реал»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Роберт Левандовски («Барселона»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Лионель Месси («ПСЖ»), Неймар («ПСЖ»), Криштиану Роналду («Аль-Наср»).

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    Источник: сайт ФИФА

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +14199

      Skull_Boy 1 час назад

      Куртуа - Хакими-Ван Дейк-Гвардил-Тео - Беллингем-Де Брюйне-Модрич - Месси-Бензема-Мбаппе

      И что там делает плакса

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      Рейтинг: +440

      Great Tartaria 1 час назад

      мдааа.... а Где Влахович, Амрабат( топ опорник на ЧМ)и в клубе всегда в главных ролях)? тот же Рэшфорд в ударе, Холланд....... опять рональдо впихнули.........Дрочуба наконец!?

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      Рейтинг: +14199

      Skull_Boy > Great Tartaria 1 час назад

      Твой Влахович мешок, а Рэшфорд играть то начал нормально последний месяц и на будущее протри линзы, а еще лучше научись читать

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      Рейтинг: +440

      Great Tartaria > Skull_Boy 43 минуты назад

      ты футбол когда смотришь, очевидно шоколадным глазом, хоть штаны снимай, а не пытайся дядям дерзить щенок

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