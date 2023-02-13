Стали известны 26 претендентов на попадание в команду года ФИФА. Роналду – в списке

Определились 26 претендентов на попадание в команду года по версии ФИФА и FIFPro.

Выбор был сделан по результатам голосования футболистов. Учитывались выступления в период с 8 августа 2021 года по 18 декабря 2022 года.

Символическая сборная года из 11 футболистов будет объявлена на церемонии в Париже 27 февраля.

Вратари: Алисон («Ливерпуль»), Тибо Куртуа («Реал»), Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»).

Защитники: Жоао Канселу («Бавария»), Альфонсо Дэвис («Бавария»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Йошко Гвардиол («Лейпциг»), Ашраф Хакими («ПСЖ»), Тео Эрнандес («Милан») Антонио Рюдигер («Реал»), Тиаго Силва («Челси»).

Полузащитники: Джуд Беллингем («Боруссия» Д), Каземиро («Манчестер Юнайтед»), Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»), Энцо Фернандес («Челси»), Гави («Барселона»), Лука Модрич («Реал»), Педри («Барселона»), Федерико Вальверде («Реал»).

Нападающие: Карим Бензема («Реал»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Роберт Левандовски («Барселона»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Лионель Месси («ПСЖ»), Неймар («ПСЖ»), Криштиану Роналду («Аль-Наср»).

ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!