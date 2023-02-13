Акинфеев прокомментировал слова Канчельскиса о подкупе соперников сборной России на ЧМ-2018

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев отреагировал на резонансное заявление Андрея Канчельскиса.
По словам Канчельскиса, Россия все купила на ЧМ-2018, а матч 1/8 финала против Испании был договорным.
– Что бы вы сказали при встрече Андрею Канчельскису?
– Ничего. Я с Андреем хорошо общаюсь.
– А когда он публично заявляет, что Россия купила чемпионат мира?
– Даже не читал, если честно. А то, что он там где-то сказал, – вообще не моя тема. Не могу судить людей.
- Россия победила Испанию в серии пенальти.
- В 1/4 финала россияне вылетели от Хорватии.
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Источник: «Спорт-Экспресс»