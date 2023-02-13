Акинфеев прокомментировал слова Канчельскиса о подкупе соперников сборной России на ЧМ-2018

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев отреагировал на резонансное заявление Андрея Канчельскиса.

По словам Канчельскиса, Россия все купила на ЧМ-2018, а матч 1/8 финала против Испании был договорным.

– Что бы вы сказали при встрече Андрею Канчельскису?

– Ничего. Я с Андреем хорошо общаюсь.

– А когда он публично заявляет, что Россия купила чемпионат мира?

– Даже не читал, если честно. А то, что он там где-то сказал, – вообще не моя тема. Не могу судить людей.

Россия победила Испанию в серии пенальти.

В 1/4 финала россияне вылетели от Хорватии.

ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!