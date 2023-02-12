«В «Монако» никто не задерживался так долго!». Малуда – о Головине

Бывший игрок сборной Франции Флоран Малуда оценил пребывание в «Монако» российского полузащитника Александра Головина, который в команде с 2018 года.

«Когда Головин только приехал, на него возлагали большие надежды. Он показал свой потенциал. Это молодой, талантливый и одаренный футболист. Но французская лига не такая простая, как кажется на первый взгляд. Там делается упор на «физику», тактику. Все это усложняет пребывание во Франции. Головин стал лучше, чем тот, который приезжал в 2018 году. Но когда ты играешь в эру «ПСЖ», сложно с ними соревноваться.

Мне нравится сама концепция «Монако». Они выращивают множество молодых талантов. Игроки часто не остаются в клубе надолго. Головин — исключение! Он здесь уже четыре года, почти пять. Никто не задерживался так долго в «Монако»!» – сказал Малуда.

В этом сезоне у Головина 31 игра, 5 голов, 7 голевых передач.

Накануне Головин забил «ПСЖ» (3:1).

Головиным интересуется дортмундская «Боруссия».

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